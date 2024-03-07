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Під загрозою велике місто: британська розвідка попередила про нову ціль росіян

Юрій Берендій
7 березня 2024, 13:04
За даними британської розвідки, росіяни намагаються просуватись на Бахмутському напрямку, однак повномасштабний наступ на Часів Яр є малоймовірним.
Під загрозою велике місто: британська розвідка попередила про нову ціль росіян
Британська розвідка оцінила загрозу наступу РФ на стратегічне місто / Колаж Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, Міноборони РФ

Найближчою тактичною ціллю росіян в ході наступу на сході України є захоплення міста Часів Яр на Бахмутському напрямку. Про це у соцмережі Х повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Як йдеться у звіті, російські війська продовжують атаки для розширення контролю над містом Бахмут, яке Росія окупувала у травні 2023 року. Вони рухаються вперед, щоб закріпитись на східних околицях села Іванівське, і атакують позиції українських військових у Богданівці.

Зазначається, що основною оперативною ціллю Росії на цьому напрямку бойових дій є захоплення міста Часів Яр, яке знаходиться на відстані у 5 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

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"Незважаючи на деякі поступові тактичні успіхи, малоймовірно, що російські війська зараз зможуть розпочати повномасштабну атаку на місто", - зазначають у Міноборони Британії.

Під загрозою велике місто: британська розвідка попередила про нову ціль росіян
Ситуація на Бахмутському напрямку / Карта: understandingwar.org

Міністерство оборони Великої Британії

Міністерство оборони Великої Британії - виконавчий департамент в уряді Великої Британії, що відповідає за імплементацію політики оборони держави, визначеної британським урядом, та безпосереднє керівництво Збройними силами Великої Британії, пише Вікіпедія.

Міноборони Британії часто аналізує дії на фронті України та видає щоденні зведення.

Ситуація на фронті

Речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій повідомив, що на Таврійському напрямку фронту ситуація стає "гарячою" на новій ділянці. Хоча ситуація загострюється, ЗСУ успішно стримують ворога.

Збройні сили України повернули контроль над населеним пунктом Тоненьке, що знаходиться на захід від Авдіївки. Про це повідомив експерт BILD.

Російські окупаційні війська намагалися прорвати оборону ЗСУ в районі захопленої Авдіївки Донецької області, проте ці спроби були безуспішними. Про це заявив заступник командира 3-ї Окремої штурмової бригади, майор Максим Жорін.

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новини Великобританії війна Росії та України
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