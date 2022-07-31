На Запоріжчині сподіваються, що ЗСУ звільнять регіон від РФ найближчим часом або до кінця року

Запорізька область працює над звільненням регіону - Старух / Колаж Facebook Стара, посольство США в Україні

Керівництво Запорізької області сподівається, що захоплені військами Росії райони регіону вдасться звільнити найближчим часом або до кінця року. Ключовими точками вважаються 1 вересня, коли почнеться навчальний рік, і початок опалювального сезону. Про це заявив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.

У інтерв'ю Укрінформ він розповів про те, що місцева влада сподівається на якнайшвидше звільнення українською армією окупованої Запоріжчини до кінця поточного року.

читайте такожВідводять особовий склад і техніку: у розвідці розповіли про відступ РФ на Запоріжжя"Ми сподіваємося та віримо в це. Хочемо, щоб це відбулося навіть раніше. Так звані реперні точки – 1 вересня та початок опалювального сезону. По-перше, організація освітнього процесу, щоб діти мали можливість для розвитку. По-друге, без єдності важко буде забезпечити населення теплом. Наразі газопостачання відсутнє в Бердянську, Мелітопольському, Василівському районах. Багато складних моментів", - пояснив ситуацію Старух.

Також чиновник додав, що в області сподіваються на якнайшвидше звільнення захоплених росіянами територій у Запорізькій області і найближчим часом.

"Сподіваємося, що вдасться деокупувати область найближчим часом. Це, на жаль, залежить не лише від нас. Але, ми в це віримо, і ми це зробимо! Головне, ми разом всі на це працюємо", - підкреслив Олександр Старух.

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Ситуація у Запорізькій області

Аналітики Інституту вивчення війни розповіли, що війська РФ на Херсонському та Запорізькому напрямках готуються до контрнаступу ЗСУ.

"Російські сили продовжують фортифікувати і зміцнювати позиції у Запорізькій та Херсонській областях, очікуючи на український контрнаступ", - розповіли в ISW.

У Генштабі ЗСУ повідомляли, що Росія перекидає свої війська на Запорізький напрямок. Проводиться посилення угруповання військових підрозділів російський окупантів.

Військовий експерт Сергій Кузан раніше заявив, що Росія кидає останні боєздатні сили на південь України для наступу на Миколаївському та Запорізькому напрямки. За його словами, ЗСУ знають про плани окупантів. У росіян не вистачить можливостей зробити більше одного ривка.

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