Перелякані росіяни тікали із поля бою після "вітання" від ЗСУ на Херсонщині - Генштаб

Після обстрілів ЗСУ ворог відійшов - Генштаб / Генштаб ЗСУ, УНІАН

У суботу, 30 Липня, росіяни з усіх сил намагалися створити умови для наступу в напрямку Брускинське-Білогірка на Херсонщині, але відмовилися від виконання завдання після потужного обстрілу ЗСУ, повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу в Facebook.

Окупанти не припиняють завдавати потужних ударів з авіації, а також ракетні удари по військових і цивільних об'єктах на території України.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація змін не зазнала. На останньому, у прикордонних районах, триває інженерне обладнання позицій та ведення повітряної розвідки безпілотниками.

"На Харківському напрямку противник здійснював обстріли позицій наших військ і цивільних об'єктів з танків, ствольної і реактивної артилерії в районах населених пунктів Харків, Світличне, Руські Тишки, Дуванка, Піщане, Верхній Салтів, Коробочкине, Лебедине, Петрівське, Норцівка і Залиман. Завдав авіаційного удару в районі Мосьпаново", - йдеться в повідомленні.

На Запорізькому напрямку противник активних бойових дій не провлдив, здійснював обстріли позицій українських військ із застосуванням ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню і озброєння танків в районах населених пунктів Залізничне, Новомихайлівка, Білогір'я, Новоандріївка. Окупанти вели повітряну розвідку положення українських військ безпілотниками.

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На Південнобузькому напрямку окупанти вели повітряну розвідку, здійснювали обстріли позицій українських військ зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Трудолюбівка, Потьомкіне, Кам'яне, Кар'єрне, Новогригорівка, Велике Артакове, Лозове, Кобзарці, широке, Киселівка, Зоря, Посад-Покровське, Степова Долина, Таврійське, Миколаїв та Солончаки.

Ворог намагався створити сприятливі умови для наступу в напрямку Брускинське - Білогірка.

"У результаті вогневого ураження, нанесеного нашими підрозділами, відмовився від виконання завдання", - повідомили в Генштабі.

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Нагадаємо, раніше російський політолог Андрій Піонтковський оцінив ситуацію на південному напрямку у зв'язку з підготовкою контрнаступальних дій Збройних сил України.

Він вважає, що РФ намагається домогтися припинення вогню бо побоюється контрнаступу ЗСУ в Херсонській області.

Також Главред повідомляв про те, що у зв'язку з істотним виснаження окупаційних військ РФ у боях в Україні, в РФ формуються так звані добровольчі батальйони для участі в продовженні агресії.

Нові батальйони окупантів формуються по всій РФ. За оцінками аналітиків, понад 30 тисяч добровольців можуть бути мобілізовані, щоб поповнити лави армії загарбників, приблизно третину з них планують перекинути на Донбас.

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