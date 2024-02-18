На війні проти України 'задвохсотився' заступник командувача 18 армії РФ

Російські окупанти продовжують втрачати на війні проти України своїх командувачів.

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У Магомеджанова був великий "загарбницький" досвід / Колаж Главреда. Фото: Astra, 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка

У госпіталі окупованого Севастополя від отриманих на війні проти України поранень "задвохсотився" російський полковник, командувач 61-ї окремої бригади морської піхоти Північного флоту Магомедалі Магомеджанов. Він обіймав посаду заступника командувача 18-ї армії.

Ліквідацію Магомеджанова підтверджує Громадська палата Дагестану. Повідомляється, що заступник командувача був уродженцем Дагестанської республіки.

За словами глави Дагестану Сергія Мелікова, раніше уже "двохсотий" окупант "викорінював тероризм на Північному Кавказі та в Дагестані", а також вчиняв воєнні злочини проти цивільних у Сирії.

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18-та армія Південного військового округу була розгорнута навесні-влітку 2023 року в Криму для ведення боїв на Херсонському напрямку.

Втрати росіян у війні проти України

Як писав Главред, напередодні бійці ЗСУ вразили ворожий військовий літак. Його пілот, не думаючи про людей, спрямував машину не в поля та ліси, а в населені пункти Антрацитівської громади на окупованій частині Луганської області.

Крім того, російські окупанти провалили перший великий наступ на Запорізькому напрямку. Сили противника нарвалися на удар у відповідь ЗСУ. Захисники знищили до двох десятків військової техніки ворога та ліквідували близько 70 загарбників.

Загальні втрати росіян у живій силі в усій операційній зоні ОСУВ "Таврія" за 16 лютого становлять 609 осіб, в озброєнні та військовій техніці - 21 одиницю (не враховуючи БПЛА). Зокрема, це 2 танки, 11 бойових бронемашин, 4 артсистеми, 1 ПТРК, 3 автомобілі.

Також Сили оборони України знищили два інші важливі об'єкти противника. Нейтралізовано або знищено 230 БпЛА різних типів.

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