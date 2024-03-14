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На Сумщині зник теле- і радіосигнал, можливі перебої мобільного зв'язку: у чому причина

Анна Ярославська
14 березня 2024, 12:16
Унаслідок пошкоджень через російські обстріли частина території області тимчасово не може приймати український телевізійний і радіосигнал.
Білопільська телевежа в Сумській області
Виведено з ладу передавачі телерадіомовлення в Сумах, Шостці, Білопіллі та Тростянці / Колаж: Главред, фото: t.me/Sumy_news_ODA, Вікіпедія

У Сумській області тимчасово може не працювати українське радіо й телебачення. Також можливі перебої з мобільним зв'язком.

Як повідомляє пресслужба Сумської ОВА, через ракетно-авіаційні удари РФ по радіотехнічних об'єктах виведені з ладу передавачі телерадіомовлення в Сумах, Шостці, Білопіллі та Тростянці.

"Унаслідок пошкоджень частина території області (тимчасово) не може приймати український телевізійний і радіосигнал", - ідеться в повідомленні.

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Місцева влада активізується для подолання наслідків і повернення сигналу.

"Ворог веде інформаційну боротьбу, знищуючи українське мовлення. Ми не дозволимо в ній перемогти. Наразі аналізуються наслідки і вже формуються плани з відновлення", - заявив голова Сумської ОВА Володимир Артюх.

Він закликав не піддаватися паніці та інформаційним провокаціям.

"Переходьте на альтернативні засоби комунікації, довіряйте лише перевіреним джерелам інформації", - зазначив він.

Білопільська телевежа на Сумщині

Телевізійна вежа розташована у Білопіллі. Її спорудження було завершене в 1966 році. Висота вежі разом з антенами становить 196 метрів, висота верхнього майданчику — 180 метрів, пише Вікіпедія.

З вежі є мовлення 4-х цифровових мультиплексів, аналогового телебачення (2 дуже потужні передавача та 2 передавача середньої потужності) та радіо (УКХ та FM).

Телевежа обслуговує центральну частину Сумської області, зокрема Білопілля та Білопільський район, Суми та Сумський район, Путивль та Путивльський район.

РФ атакувала телевізійну інфраструктуру Харківщини

У ніч на 14 березня російські окупанти також завдали масованого удару безпілотниками по об'єктах телевізійної інфраструктури Харківської області.

"Сьогодні вночі ворог здійснив масований обстріл БПЛА по об'єктах телевізійної інфраструктури області", - повідомив голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

На частині об'єктів уже проводять відновлювальні роботи.

Як повідомляв Главред, у Сумській області в селі Нова Слобода попрощалися з цілою сім'єю, яку вбив ворожий дрон "Ланцет" під час атаки рано вранці 20 лютого. Безпілотник російських окупантів влучив у приватний будинок, де на той момент перебували п'ятеро людей. Від вибуху будинок зруйнувався, розлетівся навіть фундамент будівлі, а на його місці утворилася воронка. Унаслідок влучання спалахнула пожежа.

5 березня російські окупанти вдарили по Сумській області за допомогою кулькових осколкових авіаційних бомб. "Касетними" снарядами заміновано два села, фахівці з розмінування вже працюють на місці.

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