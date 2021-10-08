На Київщині у приватному дитсадку вихователі загубили хлопчика і навіть не кинулися на пошуки дитини

У Броварах у садочку зникла дитина, хлопчика знайшли копи / reporter-ua.com

У місті Бровари Київської області вихователі приватного дитячого садка загубили дворічного хлопчика під час прогулянки. Малюка знайшли випадкові перехожі, які викликали поліцію. Про це в Facebook написала мати дитини Ольга Коломійчик.

Як розповіла жінка, її син відвідує приватний дитячий садок. Втім, після прогулянки вихователі його загубили та, як стверджує жінка навіть не намагались розшукати і не викликали поліції. Дитину помітили випадкові перехожі біля гаражів та викликали поліцію.

"Вихователі садочка не розшукували дитину навіть власними силами. Вони просто не помітили, що дитини немає", – пише жінка.

Як розповіли журналістам видання "Трибуна Бровари" у приватному дитсадку, дитина "непомітно вибігла через відчинені двері". Там переконують, що шукали хлопчика, проте його з часом привела поліція.

У поліції Броварського районного відділення повідомили, що дитину знайшов випадковий перехожий, який викликав правоохоронців. Потім копи розпочали розшуки батьків, але через годину пошуків, їм не вдалося це зробити. Потім вони вирішили перевірити найближчі дитячі садки, та встановили, що малюк загубився під час прогулянки.

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Поліціянти повернули дитину в дитсадок та провели із його директоркою роз’яснювальну бесіду.

У дитсадку Черкас розгорівся скандал через список покупок

Раніші Главред вже писав, що в Черкасах в дитячому садку №69 батьків шокували списками того, що необхідно придбати для дітей. У ньому зазначено, що дорослим потрібно купувати білизну, мило, Швабри, ганчірки та десятки інших товарів – ті, на які міська рада виділяє кошти.

Очевидно, що такий список обійдеться не в одну тисячу гривень.