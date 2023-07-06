На Говерлі блискавка вбила чоловіка і 9-річну дівчинку: подробиці трагедії

Блискавка влучила у групу з трьох людей. Жінка, якій вдалося вижити, перебуває у шоковому стані.

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На Говерлі блискавка вбила чоловіка і 9-річну дівчинку/ колаж: Главред, фото: УНІАН, ДСНС України

Від удару блискавки на Говерлі у четвер, 6 липня, загинули двоє людей – 37-річний чоловік і 11-річна дівчинка.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій. Рятувальників викликали на місце події одразу після влучання блискавки, але коли вони прибули туди, чоловік і дівчинка уже були без ознак життя.

"6 липня о 14:53 до Служби порятунку надійшло повідомлення від медичних працівників про те, що на горі Говерла, а саме на синьому маршруті, в результаті влучання блискавки постраждало троє людей, серед них дівчинка орієнтовно 11 років", – йдеться у повідомленні.

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До місця події одразу відправилися гірські рятувальники пошуково-рятувальних відділень міста Яремче і селища Ворохта.

"Прибувши до місця події, рятувальники виявили дівчинку та чоловіка вже без ознак життя. Жінку в шоковому стані було супроводжено до поста Заросляк іншими учасниками групи туристів і передано медикам", – розповіли в ДСНС.

Загиблих рятувальники транспортували до поста Заросляк.

Раніше повідомлялося, що при сходженні на гору Говерла одна людина загинула, ще двоє отримали травми різних ступенів тяжкості. Постраждалі – туристи з м. Південне Одеської області. Загиблою виявилася жінка 1965 року народження.

Пізніше з'явилися деталі трагічного сходження туристів на Говерлу. 57-річна жінка зірвалася зі схилу під час сходження на гору і загинула саме у день свого народження. З нею був її син і його наречена, вони вижили.

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