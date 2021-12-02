На дорогах України з'явилася жовта розмітка: що вона означає І кому її варто боятися

Мета розмітки - знизити аварійність на жвавих перехрестях і зменшити затори.
На українських дорогах почала з'являтися Нова розмітка - у вигляді жовтих сіток. Її вже наносять у Києві та інших великих містах.
У розділі "дорожня розмітка" є позначення одного з нововведень – це пункт 1.10.3 (коробчатая розмітка жовтого кольору). Вона наноситься на проїжджу частину в зоні перехрестя для попередження про заборону в'їзду на перехрестя в разі виникнення затору.
Також коробчаста розмітка жовтого кольору - наноситься на проїжджу частину в зоні перехрестя для попередження про заборону в'їзду на перехрестя в разі виникнення затору.
Її головна мета-знизити аварійність на жвавих перехрестях і зменшити затори.
Водіям категорично заборонено виїжджати на жовту сітку на перехрестях під час скупчення машин або пробок, а також якщо вони не встигли закінчити проїзд перехрестя до зміни світла світлофора.
За виїзд на цю ділянку дороги штрафуватимуть.
Нагадаємо, працівник Київської Автомийки на вулиці Райдужній, будучи п'яним, викрав електрокар Tesla одного з клієнтів. Чоловік одразу ж звернувся до правоохоронних органів. А тим часом копи отримали виклик на місце ДТП на проспекті Визволителів.
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