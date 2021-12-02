На дорогах України з'явилася жовта розмітка: що вона означає І кому її варто боятися

Жовта розмітка на дорогах / скріншот

На українських дорогах почала з'являтися Нова розмітка - у вигляді жовтих сіток. Її вже наносять у Києві та інших великих містах.

У розділі "дорожня розмітка" є позначення одного з нововведень – це пункт 1.10.3 (коробчатая розмітка жовтого кольору). Вона наноситься на проїжджу частину в зоні перехрестя для попередження про заборону в'їзду на перехрестя в разі виникнення затору.

Також коробчаста розмітка жовтого кольору - наноситься на проїжджу частину в зоні перехрестя для попередження про заборону в'їзду на перехрестя в разі виникнення затору.

Її головна мета-знизити аварійність на жвавих перехрестях і зменшити затори.

Водіям категорично заборонено виїжджати на жовту сітку на перехрестях під час скупчення машин або пробок, а також якщо вони не встигли закінчити проїзд перехрестя до зміни світла світлофора.

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За виїзд на цю ділянку дороги штрафуватимуть.

Нагадаємо, працівник Київської Автомийки на вулиці Райдужній, будучи п'яним, викрав електрокар Tesla одного з клієнтів. Чоловік одразу ж звернувся до правоохоронних органів. А тим часом копи отримали виклик на місце ДТП на проспекті Визволителів.

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