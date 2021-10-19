УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Світ

Названа країна-антилідер з поширення коронавірусу

19 октября 2021, 02:22

При населенні в 1,8 мільйона чоловік щодня в цій державі реєструють понад 2000 нових випадків COVID-19.

коронавірус
Латвія побила рекорди по коронавірусу / Фото Reuters

Латвія стала лідером у світі з поширення COVID-19. Саме в цій країні щодня фіксується найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусу на мільйон жителів.

Про це свідчать дані дослідження Університету Джона Хопкінса, США, які в понеділок, 18 жовтня, опублікував у Facebook головний епідеміолог Латвійського центру профілактики і контролю захворювань Юрій Перевощиков.

"Світові антирекорди", - написав лікар, підтверджуючи свої слова інформацією, яка говорить про те, що Латвія займає перше місце.

Показник захворюваності в країні становить 7679,97 випадку зараження коронавірусом на мільйон населення на тиждень. На другому місці Барбадос - 7125, 28 випадку, а на третьому - Грузія - 7106, 18 випадку.

false

Також відомо, що щодня в Латвії реєструють понад 2000 нових випадків COVID-19 при населенні в 1,8 мільйона чоловік. У країні діє режим надзвичайної ситуації. Крім цього, влада готується ввести нові обмеження.

Читайте такжеНа Закарпатті медики замість щеплення зливають вакцину в каналізацію-ЗМІНагадаємо, щодня в Україні інфікується коронавірусом не менше 100 тисяч осіб. Про це заявив головний лікар одного з діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецький.

Також Главред писав, що з 21 жовтня поточного року українські поліцейські проводитимуть перевірки вакцинованих. Рейди проходитимуть в місцях великого скупчення людей. Копи перевірятимуть сертифікати про вакцинацію від коронавірусної інфекції за QR-кодом.

viber
Латвія коронавірус новини коронавірус в світі
Зараз ви переглядаєте новину «Названа країна-антилідер з поширення коронавірусу». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Наймодніші чоботи зима 2021 2022, в яких захочеться крокувати хоч на край світуНаймодніші чоботи зима 2021 2022, в яких захочеться крокувати хоч на край світу Речі, які повинні зникнути з життя жінки після 50 роківРечі, які повинні зникнути з життя жінки після 50 років Розкрито унікальні властивості гарбузового насіння: користь дивовижнаРозкрито унікальні властивості гарбузового насіння: користь дивовижна Для чого глава Пентагону їде з візитом в УкраїнуДля чого глава Пентагону їде з візитом в Україну Гороскоп на 17 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: грошові надходження, плітки або ревнощіГороскоп на 17 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: грошові надходження, плітки або ревнощі

Последние новости

04:07

Як підвищення прожиткового мінімуму відіб'ється на субсидіях і пенсіях: відповідь чиновників

03:39

Макіяж на Хеллоуїн: відьмочка, вампірша, зомбі, грим для чоловіків - страшний образ на вечірку

03:10

Дієтолог пояснила, чи можна заощадити на продуктах при схудненні

02:55

До чого сниться кішка: тлумачення відомих сонників

02:22

Названа країна-антилідер з поширення коронавірусу Видео

Реклама
02:10

Учені знайшли зв'язок між закладеністю носа і зайвою вагою

01:41

Які продукти не потрібно їсти людям після 45 років - відповідь дієтолога

01:36

Каральні методи не допоможуть: ексміністр пояснив, що робити з "антивакцинаторами" в Україні Видео

00:35

"Міс Україну-2021" розкритикували за російську мову: зухвала відповідь хейтерам Видео

00:21

Гороскоп на 19 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: люди з минулого або підказки інтуїції Видео

18 октября, понедельник
23:55

"Вакцинація або локдаун": Зеленський розповів, що чекає українців через коронавірус і штам Дельта Видео

23:32

Викиньте їх прямо зараз: які речі не можна тримати на кухні Видео

22:58

Просто переплутав: під Києвом неадекват порубав сокирою матір чотирьох дітей Видео

22:57

Залежить від Росії: Зеленський розповів про майбутню зустріч у нормандському форматі Видео

22:36

Стали відомі деталі смерті брата мера Кривого Рогу: поліція опублікувала відео Видео

22:20

Відпочинок восени-2021: перелік відкритих для українців країн та вимоги щодо вакцинації Видео

22:09

"Пекло": лікар розповів про ситуацію в Олександрівській лікарні Києва Видео

21:53

"Руйнують мінські домовленості": Кулеба жорстко поскаржився ЄС на Росію Видео

21:30

"До рівня молюска ще далеко": Мендель осоромилася своїм безграмотним постом про "Гру кальмара"

21:23

Євросоюз хоче закрити кордони для України через спалах коронавірусу Видео

Реклама
21:07

В Україні буде бустерна доза антиковидної вакцинації: кому світять щеплення Видео

20:43

Осіння презентація Apple 18 жовтня: представлені нові AirPods і MacBook Pro Видео

20:38

Невістка покійного Кернеса опинилася в центрі скандалу через українофобський анекдот

20:26

Києву загрожує "червона" зона: яка ситуація в лікарнях Видео

20:06

Знайдено мертвим брата мера Кривого Рогу Костянтина Павлова

20:02

Ведуча 1+1 Людмила Барбір і Михайло Кукуюк озвучили легендарних героїв "Сімейки Адамс"

20:00

План оборони держави – "паперова" готовність захищатися чи перегляд оборонної стратегії України мнение

19:54

Фізичні навантаження чи правильне харчування: на чому зробити акцент під час схуднення

19:46

"Рідні вирушили відпочивати, а жінку залишили з COVID": повний літак українців застряг у Єгипті Видео

19:41

МВФ успішно завершив місію в Україні: транш гарантований Видео

19:16

Найсильніша магнітна буря в жовтні 2021: як пережити без фатальних наслідків Видео

19:16

Стало відомо, коли і за якої умови включать опалення в Києві Видео

18:58

В Україну прийде "бабине літо" і різко потеплішає до +20 Видео

18:58

Оля Цибульська оголила соковиту фігуру в спокусливому купальнику

18:43

У МОЗ розповіли, коли очікувати спад захворюваності на COVID-19 в Україні Видео

18:25

Червона зона карантину: в Одесі та Дніпрі городяни буквально штурмують пункти вакцинації Видео

18:16

Близькі вбитої Мирослави Третяк вимагають від держави 100 млн грн компенсації: у чому причина

18:04

Законопроєкт про реформу містобудування удосконалять за результатами перевірки НАЗК

17:55

Чоловік Насті Каменських розкрив її незвичайне прізвисько і зворушливо привітав з річницею

17:37

Кров з вуха: що робити і коли звертатися до лікаря

Реклама
17:33

50 гривень за літр молока: в Україні накрутили ціни на молочні продукти Видео

17:30

В Україні гострий дефіцит вугілля - Міненерго Видео

17:28

Україна подала заявку на участь у сертифікації "Північного потоку-2" Видео

17:14

В Україні стався землетрус: кого "потрусило"

16:58

Хворих на COVID-19 відправляють в інші міста: у Херсоні стався колапс у лікарнях Видео

16:46

Спостерігачі ОБСЄ стали заручниками сепаратистів: у ТКГ підтвердили факт захоплення Видео

16:31

"Нас не цікавить думка РФ": у МЗС України поставили на місце Пєскова після його заяви про НАТО

16:18

Ціни на алкоголь в Україні можуть зрости вперше за три роки Видео

16:13

Найсмачніша закуска з хурми: готувати всього 5 хвилин Видео

16:05

В Україні хочуть скасувати наказ МОЗ про обов'язкову вакцинацію: в ОАСК повідомили подробиці

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять