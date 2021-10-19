Названа країна-антилідер з поширення коронавірусу

Латвія побила рекорди по коронавірусу / Фото Reuters

Латвія стала лідером у світі з поширення COVID-19. Саме в цій країні щодня фіксується найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусу на мільйон жителів.

Про це свідчать дані дослідження Університету Джона Хопкінса, США, які в понеділок, 18 жовтня, опублікував у Facebook головний епідеміолог Латвійського центру профілактики і контролю захворювань Юрій Перевощиков.

"Світові антирекорди", - написав лікар, підтверджуючи свої слова інформацією, яка говорить про те, що Латвія займає перше місце.

Показник захворюваності в країні становить 7679,97 випадку зараження коронавірусом на мільйон населення на тиждень. На другому місці Барбадос - 7125, 28 випадку, а на третьому - Грузія - 7106, 18 випадку.

Також відомо, що щодня в Латвії реєструють понад 2000 нових випадків COVID-19 при населенні в 1,8 мільйона чоловік. У країні діє режим надзвичайної ситуації. Крім цього, влада готується ввести нові обмеження.

Читайте такжеНа Закарпатті медики замість щеплення зливають вакцину в каналізацію-ЗМІНагадаємо, щодня в Україні інфікується коронавірусом не менше 100 тисяч осіб. Про це заявив головний лікар одного з діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецький.

Також Главред писав, що з 21 жовтня поточного року українські поліцейські проводитимуть перевірки вакцинованих. Рейди проходитимуть в місцях великого скупчення людей. Копи перевірятимуть сертифікати про вакцинацію від коронавірусної інфекції за QR-кодом.