"Ми її обов'язково розвалимо": Данілов заявив, що Україна зробить з РФ те саме, що з СРСР

Секретар РНБО нагадав, що перший страйк в історії СРСР відбувся 2 березня 1989 року, і серед 176 шахтарів, які були його учасниками, 94 були українцями.

Данілов заявив, що Україна зробить з РФ те саме, що з СРСР / 59 ОМПБр Якова Гандзюка, УНІАН, ua.depositphotos.com

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що перемога України у війні з Росією посприяє розпаду нинішньої Російської Федерації. Про це Данілов заявив в ефірі телемарафону.

"Справа в тому, що росіяни дуже погано знають історію. Я можу з упевненістю сказати, що саме українці розвалили Радянський Союз. Мало хто розуміє, з чого все почалося", - сказав секретар РНБО.

Він нагадав, що перший страйк в історії СРСР відбувся 2 березня 1989 року, і серед 176 шахтарів, які були його учасниками, 94 були українцями.

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"І коли їм почали погрожувати, на наступний день 58 українців спустилися в забій і не виходили до того часу, поки їхні всі вимоги не були виконані. Звідти почався процес, липневі страйки шахтарів, і через дуже короткий час луснув СРСР, який вважали монстром, якого не можна повалити", - розповів Данілов.

За його словами, те ж саме чекає й на країну-агресорку Росію. Данілов підкреслив, що до цього слід готуватися не тільки росіянам, але й лідерам країн Заходу.

"Заходу треба до цього готуватися. Вони вважають, що Росія має лишитися в тих же межах. Це велика помилка. Ми її обов'язково розвалимо, і вона буде демонтована в тому вигляді, у якому вона є на сьогоднішній день. Буде складно. Але перемога буде за нами", - наголосив секретар РНБО.

Розвал Російської Федерації

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна звільнить усі свої території від російських загарбників. У той же час на країну-агресорку Росію чекає досить сумна доля - у майбутньому ця держава розпадеться. Також секретар РНБО переконаний, що зовсім скоро армія чеченського диктатора Рамзана Кадирова почне вбивати росіян на території Російської Федерації.

Глава Міноборони Олексій Резніков зробив прогноз, згідно з яким Російська Федерація вже через 5 років припинить своє існування. За його словами, на країну-агресорку очікує розпад з парадом суверенних республік.

На думку економіста і політолога Олега Соскіна, після кожної військової поразки становище Росії і особисто глави Кремля Володимира Путіна на міжнародній арені змінюється лише в гіршу сторону. За його словами, якщо українські війська увійдуть до Криму, Путіну скажуть заспокоїтися і потихеньку доживати свій вік, щоб не сталося чогось гіршого. Експерт наголосив, що для Путіна це буде найкращий варіант.

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