Може викликати рак: у відомих українських супермаркетах знайшли небезпечну випічку

Випічка з небезпечним складом / pixabay

В Україні знайшли та вилучили заморожену випічку з небезпечним складом, яка поставлялася в популярну мережу супермаркетів.

Як повідомляє Держпродспоживслужба України, про шкідливу продукцію попередили в управлінні відомства Київської та Запорізької області.

У випічці використовувалися рідкі дріжджі, що містять ксантову камедь, яка перевищує допустимий рівень для етилену оксиду.

Виробник продукції: SC La Lorrain SRL, Campia-Turzii. Вона експортувалася з Румунії в Україну. Одержувач: ТОВ "АТБ-Маркет".

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У Держпродспоживслужбі вимагають негайно витягти харчовий продукт з обігу та письмово проінформувати компетентні органи про виявлені невідповідності в термін не більше двох робочих днів.

Чим небезпечний оксид етилену

Це біоцид, який широко використовується в країнах за межами Європейського Союзу для стерилізації харчових продуктів. Його тривале вживання може викликати рак.

Раніше експерти прогнозували, що в Україні продовжать дорожчати хліб - вартість продукту буде збільшуватися приблизно на 1,5% на місяць. Також в країні зростуть ціни на цукор. Подорожчає також соняшникова олія і курячі яйця.

Тим часом в Україні за останній місяць зафіксовано зниження вартості деяких соціальних продуктів. Мінагрополітики повідомило, що в країні спостерігається зниження цін на овочі борщового набору, деякі крупи і цукор.