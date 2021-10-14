"Можуть вбити": названо найнебезпечніші кімнатні рослини

Рослина монстера / pixabay

Відома лікар Олена Малишева і провідні експерти назвали популярні кімнатні рослини, які можуть бути небезпечні для людини.

Як відзначають експерти, в їх число увійшли диффенбахія, монстера і антуріум.

Зокрема, сік і виділення диффенбахії отруйні і при попаданні на слизову можуть викликати набряки. За словами медика, подібні наслідки викликає оксалат кальцію, який міститься в рослині.

Ще одною отруйною, але популярною кімнатною рослиною є монстера.

У ній також є оксалат кальцію, однак, крім цього, вночі воно виділяє велику кількість вуглекислого газу.

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Антуріум, в свою чергу, містить речовини, які стимулюють вироблення гістаміну при попаданні на шкіру, через що у людини виникає алергічна реакція аж до анафілактичного шоку і смерті.

Антуріум / pixabay

"Наша порада: ніякі рослини не виставляти в школах", - зазначила телеведуча.

Такі рослини не можна тримати в спальні і дитячих кімнатах, оскільки, навіть якщо вони безпечні, на великих листках накопичується велика кількість пилу, а в грунті - грибок.

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