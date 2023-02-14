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Світан відверто відповів, чи є в України шанси вийти цьогоріч на кордони 1991 року

14 лютого 2023, 03:45
Полковник запасу зауважив, що після того як ЗСУ отримають далекобійні ракети, а також іншу зброю, в України буде два стратегічних завдання.
Світан відверто відповів, чи є в України шанси вийти цьогоріч на кордони 1991 року
Світан розповів, чи є в України шанси повернутися до кордонів 1991 року / 28-а ОМБр імені Лицарів Зимового Походу, скріншот

Якщо західні країни будуть і надалі регулярно постачати українській армії все необхідне озброєння, то Збройні сили України з великою імовірністю можуть вийти на кордони 1991 року вже у цьому році. Про це в інтерв'ю Главреду розповів полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан.

За його словами, після того як українські захисники отримають далекобійні ракети, а також іншу зброю, в України буде два стратегічних завдання.

Як зазначив полковник запасу, перше завдання – вийти на узбережжя Азовського моря і зайти в Крим. Тобто вихід на узбережжя, перетин російського сухопутного коридору, відсікання кримсько-херсонського угруповання від постачання та його оперативне оточення, а далі, за допомогою дальніх ракет добивання в Криму. Світан підкреслив, що це можна зробити до літа або за літо, якщо будуть такого роду озброєння.

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"Питання Донбасу буде другим стратегічним завданням. Швидше за все, зачистка Донбасу буде виконуватися теж після відсікання від російської території. Для цього потрібно вийти з-під Сватового на Луганськ, від Луганська до Краснодона, на Таганрог, можливо західніше Таганрога, на Новоазовськ (щоб не заходити в Росію), відсікання по сходу Донецького кряжу і його зачистка до кінця року. Якщо динаміка постачання озброєнь буде збережена такою, якою вона зараз почалася, цього року ми можемо вийти на кордони 1991 року", - заявив Світан.

Хто такий Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовик, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Війна Росії проти України

Нещодавно російський опозиціонер та публіцист зі США Андрій Піонтковський заявив, що РФ готується до капітуляції та відводу військ з України. Російський диктатор Володимир Путін висидить на своєму президентському кріслі ще 2-3 місяці. Публіцист помітив, що Путін та пропагандисти змінили свою риторику про війну. Тепер вони не заперечують можливість відходу.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що російський диктатор Володимир Путін може піти на крайні заходи, щоб добитися паузи у війні, яка йому зараз дуже потрібна. Заради цього глава Кремля може скликати Раду безпеки Організації Об’єднаних Націй і на ній виступити з вимогою оголосити у війні перемир'я та розпочати мирні переговори.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов преконаний, що 2023-й стане роком наступу ЗСУ. На думку чиновника, про такий сценарій свідчить посилення військової допомоги з боку Заходу у вигляді надання БМП Bradley, Marder, бронетранспортерів Bastion, бронемашин AMX-10 RC і ЗРК Patriot.

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війна в Україні війна Росії та України Роман Світан
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