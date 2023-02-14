Світан відверто відповів, чи є в України шанси вийти цьогоріч на кордони 1991 року

Полковник запасу зауважив, що після того як ЗСУ отримають далекобійні ракети, а також іншу зброю, в України буде два стратегічних завдання.

Світан розповів, чи є в України шанси повернутися до кордонів 1991 року / 28-а ОМБр імені Лицарів Зимового Походу, скріншот

Якщо західні країни будуть і надалі регулярно постачати українській армії все необхідне озброєння, то Збройні сили України з великою імовірністю можуть вийти на кордони 1991 року вже у цьому році. Про це в інтерв'ю Главреду розповів полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан.

За його словами, після того як українські захисники отримають далекобійні ракети, а також іншу зброю, в України буде два стратегічних завдання.

Як зазначив полковник запасу, перше завдання – вийти на узбережжя Азовського моря і зайти в Крим. Тобто вихід на узбережжя, перетин російського сухопутного коридору, відсікання кримсько-херсонського угруповання від постачання та його оперативне оточення, а далі, за допомогою дальніх ракет добивання в Криму. Світан підкреслив, що це можна зробити до літа або за літо, якщо будуть такого роду озброєння.

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"Питання Донбасу буде другим стратегічним завданням. Швидше за все, зачистка Донбасу буде виконуватися теж після відсікання від російської території. Для цього потрібно вийти з-під Сватового на Луганськ, від Луганська до Краснодона, на Таганрог, можливо західніше Таганрога, на Новоазовськ (щоб не заходити в Росію), відсікання по сходу Донецького кряжу і його зачистка до кінця року. Якщо динаміка постачання озброєнь буде збережена такою, якою вона зараз почалася, цього року ми можемо вийти на кордони 1991 року", - заявив Світан.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовик, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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