Потужні вибухи та чорний стовп диму: РФ завдала удару по Харкову

У Харкові прогриміли нові вибухи / pixabay.com

Російські окупаційні війська завдали нового удару по Харкову. У суботу вдень, 30 липня, місцеві жителі чули потужні вибухи.

При цьому повітряна тривога заздалегідь не оголошувалася, повідомляє Суспільне.

Зазначається, що, за інформацією харків'ян, вибух стався в Індустріальному районі міста.

У свою чергу мер міста Ігор Терехов в Telegram уточнив, що приліт був по району тракторного заводу.

Мер просить усіх бути уважними і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Раніше повідомлялося, що російські війська, які знаходяться на Харківщині, були змушені перейти до пасивної оборони.

За даними Інституту вивчення війни, російська влада планують частково або повністю анексувати Харківську область. Вони не збираються обмежуватися Донбасом і півднем України. На це вказують дії та заяви окупаційної "влади", яку загарбники призначили на тимчасово зайнятих ними територіях області.

В ОП відреагували на наказ Путіна захопити всю Харківську область. Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Росія буде вбивати українців, руйнувати будівлі, спалювати українські землі, якщо не матиме можливості захопити бажані території. Це єдиний план Путіна.

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