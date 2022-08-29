'Багато важких 300-х, допомоги немає': окупант поскаржився, що вони лишилися без підтримки на фронті

До загарбників нібито має прийти підмога, проте пробитися до них майже неможливо, скаржиться російський військовий.
Російський окупант розповів у телефонній розмові своєму другу, що вони з "товаришами по зброї" застрягли на фронті без допомоги.
За його словами, до них нібито має прийти підмога, проте пробитися в умовах бойових дій не може. Цю телефонну розмову перехопило та оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.
Загарбник поскаржився, що поки що у них є зв'язок, проте скоро він може зникнути. При цьому у них багато важких поранених.
"Гарного тут взагалі дуже мало. Поранених багато. Тяжкі", – розповів окупант.
Раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін збирається збільшити чисельність особового складу збройних сил РФ до 2 млн осіб. Про це йдеться у відповідному указі, який він підписав. На таке рішення уже відреагували у Міноборони України – порадили, щоб Росія не забула закупити 2 млн мішків для трупів.
Нагадаємо, українські військові ліквідували на фронті російського загарбника прапорщика Олександра Кружалова, який після перебування в полоні і повернення на територію РФ все одно знову повернувся на війну.
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