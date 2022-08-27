Загинув з другої спроби: окупант після полону знову повернувся на війну, щоб поїхати додому в пакеті

Ліквідований окупант Олександр Кружалов/ Facebook Комахідзе

Українські військові ліквідували на фронті російського загарбника прапорщика Олександра Кружалова, який після перебування в полоні і повернення на територію РФ все одно знову повернувся на війну.

За таку впертість окупант поплатився своїм життям і повернувся додому "хорошим росіянином" – тобто мертвим. Про його загибель повідомив волонтер і блогер-розслідувач Іраклій Комахідзе у Facebook.

Відомо, що загарбник служив в мотострілецьких військах і мав відношення до військової медицини. Завдяки профілям у соцмережах також вдалося встановити, що окупант раніше проходив службу у десантних військах.

Його загибель також підтвердила сестра Світлана Кружалова.

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Загарбник перебував на території України з 4 березня.

"У його соцмережі до однієї з фотографій у коментарі 13 березня цього року підвантажений відеоролик в якому полонений окупант представляється як Кружалов Олександр Юрійович прапорщик фельдшер медичного взводу 1-го МСБ в/ч 31134 (15-й МСП Таманської дивізії смт Калінінець Московська область)", – розповів розслідувач.

Ліквідований окупант Олександр Кружалов/ Facebook Комахідзе

Ліквідований окупант Олександр Кружалов/ Facebook Комахідзе

При цьому у коментарях до допису Комахідзе користувачі почали відзначати "наполегливість" російських військових, які вперто повертаються до України, щоб таки знайти тут смерть. Зокрема, дописувачі писали наступні коментарі:

"Впертий такий, таки хотів в Україні загинути",

"З першого разу не вийшло, друга спроба вдалася",

"Армія премії Дарвіна".

Раніше повідомлялося, що українські воїни ліквідували на фронті російського рядового-контрактника, який має прізвище, співзвучне з символом російського вторгнення "Z" – Юрія Зезегова. Російський загарбник так хотів воювати проти ЗСУ, що подолав для цього аж понад 2,2 тисячі кілометрів – приїхав із села Усть-Кулом Республіки Комі.

Нагадаємо, українські воїни ліквідували на фронті російського загарбника Олександра Баннікова, який приїхав воювати проти України із Пермського краю. До кінця контракту окупанта залишався всього місяць – контракт повинен був закінчитися 18 вересня.

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