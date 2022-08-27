Загинув з другої спроби: окупант після полону знову повернувся на війну, щоб поїхати додому в пакеті

Російський загарбник служив у десантних, а потім у мотострілецьких військах. Він перебував на території України з 4 березня.
Українські військові ліквідували на фронті російського загарбника прапорщика Олександра Кружалова, який після перебування в полоні і повернення на територію РФ все одно знову повернувся на війну.
За таку впертість окупант поплатився своїм життям і повернувся додому "хорошим росіянином" – тобто мертвим. Про його загибель повідомив волонтер і блогер-розслідувач Іраклій Комахідзе у Facebook.
Відомо, що загарбник служив в мотострілецьких військах і мав відношення до військової медицини. Завдяки профілям у соцмережах також вдалося встановити, що окупант раніше проходив службу у десантних військах.
Його загибель також підтвердила сестра Світлана Кружалова.
Загарбник перебував на території України з 4 березня.
"У його соцмережі до однієї з фотографій у коментарі 13 березня цього року підвантажений відеоролик в якому полонений окупант представляється як Кружалов Олександр Юрійович прапорщик фельдшер медичного взводу 1-го МСБ в/ч 31134 (15-й МСП Таманської дивізії смт Калінінець Московська область)", – розповів розслідувач.
При цьому у коментарях до допису Комахідзе користувачі почали відзначати "наполегливість" російських військових, які вперто повертаються до України, щоб таки знайти тут смерть. Зокрема, дописувачі писали наступні коментарі:
- "Впертий такий, таки хотів в Україні загинути",
- "З першого разу не вийшло, друга спроба вдалася",
- "Армія премії Дарвіна".
Раніше повідомлялося, що українські воїни ліквідували на фронті російського рядового-контрактника, який має прізвище, співзвучне з символом російського вторгнення "Z" – Юрія Зезегова. Російський загарбник так хотів воювати проти ЗСУ, що подолав для цього аж понад 2,2 тисячі кілометрів – приїхав із села Усть-Кулом Республіки Комі.
Нагадаємо, українські воїни ліквідували на фронті російського загарбника Олександра Баннікова, який приїхав воювати проти України із Пермського краю. До кінця контракту окупанта залишався всього місяць – контракт повинен був закінчитися 18 вересня.
Читайте також:
- Їхав 2 тис. км, щоб загинути на війні: ЗСУ ліквідували кулеметника з "символічним" для РФ прізвищем
- Подолав 7,5 тис. км, щоби померти в Україні: ЗСУ ліквідували матроса Тихоокеанського флоту РФ
- У Бахмуті ліквідували найманця ПВК "Вагнер" з Карелії: за гратами залишалося сидіти ще 8 років