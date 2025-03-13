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Мир в Україні неможливий до 2026 року: ЗМІ оприлюднили важливий документ Кремля

Маріна Фурман
13 березня 2025, 00:56
167
Документ, містить максималістські вимоги Москви щодо завершення війни.
Мир в Україні неможливий до 2026 року: ЗМІ оприлюднили важливий документ Кремля
ЗМІ оприлюднили документ щодо завершення війни / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот із відео

Коротко:

  • Мирна угода не можлива раніше 2026 року
  • Про це свідчить документ, який підготував московський аналітичний центр для Кремля

Країна-агресор Росія прагне затягнути війну та нав’язати Заходу свої умови мирного врегулювання. Про це свідчить документ, підготовлений для Кремля московським аналітичним центром у лютому, який тісно співпрацює з Федеральною службою безпеки, повідомляє The Washington Post.

Документ, містить максималістські вимоги Москви щодо завершення війни та передбачає "повне демонтування" нинішньої української влади.

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Крім того, у вищезгаданому документі також відкидаються попередні плани президента США Дональда Трампа щодо укладення мирної угоди протягом 100 днів.

Водночас у документі йдеться, що "мирне врегулювання кризи в Україні не може відбутися раніше 2026 року".

У Кремлі також відкидають ідею введення миротворчого контингенту в Україну, яку обговорювали у Європі.

У Росії прагнуть закріпити за собою вже окуповані території, а ще ворог вимагає створення буферної зони на північному сході України та демілітаризованої зони на півдні, включно з Одеською областю.

У документі сказано, що без офіційного визнання російського суверенітету над захопленими територіями України "досить імовірно", що збройний конфлікт відновиться в середньостроковій перспективі, "наприклад, після наступної зміни адміністрації в США".

Документ також містить ідеї, як Росія може покращити свою позицію на переговорах. Одним із варіантів є пропозиція дати США доступ до російських природних ресурсів, зокрема тих, що знаходяться на захоплених територіях України.

"У документі пропонується, щоб Росія погодилася не розміщувати свої балістичні ракети середньої дальності "Орєшнік" у Білорусі, на кордоні з Європейським Союзом, а в обмін на це Сполучені Штати погодилися б не розміщувати нові ракетні системи на континенті. Також пропонується, щоб Росія припинила постачання зброї країнам, які вважаються "недружніми" до Сполучених Штатів, а в обмін на це Сполучені Штати припинили б озброювати Україну – але додається, що припинення поставок російської зброї союзникам Москви було б "важко реалізувати", – йдеться в матеріалі.

Тим часом прессекретар Дмитро Пєсков заявив, що Кремль "не знав про такі рекомендації", назвавши їх "украй суперечливими" і додав, що Росія працює з більш зваженими варіантами.

Тимчасове перемирʼя в Україні - останні новини

Як писав Главред, президент США Дональда Трамп очікує, що Росія погодиться на умови припинення вогню. Водночас американський президент починає погрожувати Путіну санкціями, якщо той вирішить відмовитися від пропозиції.

Також держсекретар США Марко Рубіо заявив, що команда Дональда Трампа не виключає можливості, що Росія відмовиться від припинення вогню в Україні. За його словами, Трамп прагне не короткострокового перемир'я, а стійкого миру, що потребує переговорів між сторонами.

Путін може погодитися на перемир’я, але з власними умовами, пише Bloomberg. Він прагне виграти час і забезпечити Москві вигідні умови припинення бойових дій.

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Що таке The Washington Post?

The Washington Post — американська газета, яку видають у місті Вашингтоні. Найбільша газета столиці Сполучених Штатів Америки, також входить до числа найстаріших. Містить термінові новини, репортажі на національні та міжнародні теми, нариси та коментарі. Із серпня 2013 року належить мільярдеру Джеффові Безосу, пише Вікіпедія.

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