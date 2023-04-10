Міноборони могло потрапити у пастку: Резніков здивував подробицями про секретний бункер у Гостомелі

Захищений командний пункт Міноборони, куди Резніков мав би їхати зі своєю командою, знаходився у Гостомелі.

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Резніков здивував подробицями про секретний бункер у Гостомелі / УНІАН

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що, якби на початку повномасштабного вторгнення країни-окупанта Росії діяв за визначеним протоколом безпеки, то, ймовірно, потрапив би в полон.

Як зазначив Резніков у подкасті УП, захищений командний пункт МОУ, куди міністр мав би їхати зі своєю командою, знаходився у Гостомелі. Саме туди ворог спрямував свій потужний удар. Зокрема, відбулася масована висадка десанту.

"ЗКП (захищений командний пункт, - ред.), який був закріплений за моїм персоналом, знаходився, будете сміятися, в Гостомелі, в захищеному місці, яке першим же потрапило в засідку. Теоретично, якби ми туди перемістилися хоча б за день-два, то в мене половина міністерства була б там. Майже в полоні, - розповів Резніков.

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За його словами, замість того, щоб їхати в Гостомель, вони розпорошилися по різних будівлях, які належать Міністерству оборони.

"Слава Богу, їх вистачає в Києві", - зауважив глава Міноборони.

Він також додав, що фінансистів скомандував вивезти за межі Києва. Це зробили для того, щоб вони були в більш-менш безпечному місці й могли надалі працювати на Міноборони.

Нагадаємо, що у перші місяці повномасштабної війни президент України Володимир Зеленський і кілька чиновників перебували в урядовому бункері. Кореспонденти The Times змогли побувати в секретному місці і розповіли, що їх вразила тотальна темрява і суцільна секретність.

"У цей час президент рідко виходив на поверхню, щоб запевнити українців, що він нікуди не поїхав. А команда Зеленського, яка опинилася в ізоляції, дізнавалася подробиці війни в країні завдяки своїм гаджетам", - пишуть ЗМІ.

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