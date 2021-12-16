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"Мільйони жертв": Зеленський розкрив найгірший сценарій війни РФ з Україною

16 грудня 2021, 12:49
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Дії РФ стали каталізатором євроатлантичних устремлінь України, впевнений глава держави.

Зеленський
Володимир Зеленський / president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський вважає, що дії РФ стали каталізатором євроатлантичних устремлінь України.

Як підкреслив він в ході спільної прес-конференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом в Брюсселі, саме агресія РФ проти України в 2014 році спричинила істотне зростання кількості прихильників вступу в НАТО серед українців.

"Найактивніша стадія цього бажання (вступу в НАТО серед українців - ред.) і найбільший відсоток людей, які підтримують це членство в НАТО в Україні з'явився саме після початку війни в 2014 році і окупації Росією півострова Крим... після 2014 року, після початку війни я вважаю, що в принципі Росія підштовхнула Україну в НАТО. Я в принципі вважаю, що сьогодні Росія, саме вона прокладає той важкий шлях України в НАТО", - сказав Зеленський.

Глава держави уточнив, що до російської агресії половина українців була переконана, що в України дружнє оточення і будь-яка агресія з боку будь-якої сусідньої країни виключена, проте початок бойових дій змусив їх змінити свою думку.

Президент підкреслив, що Україна велика держава і українська армія досить міцна, проте її чисельність в рази менше, ніж чисельність армії РФ, яка є "однією з найпотужніших армій".

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"Якщо буде повномасштабна війна, то ми розуміємо кількість - тисячі, сотні тисяч, мільйони жертв - тому ми цього точно не хочемо... і якщо може бути ескалація, по яку всі говорять... це виглядає досить небезпечно... НАТО не повинно Україні нічого. НАТО буде, якщо не вистоїть наша армія, винна всім своїм країнам. Тому що НАТО охороняє саме країн-членів НАТО. А сьогодні форпост такий - це Україна, яка не є членом НАТО", - підкреслив Зеленський.

Глава держави впевнений, що в разі повномасштабної війни з боку Росії НАТО не повинно Україні нічого, але саме Україна буде форпостом протистояння.

"Якщо буде повномасштабна війна (з РФ – ред.), то ми розуміємо кількість жертв, мільйони жертв, тому ми цього не хочемо, як будь-яка цивілізована країна. Якщо може бути ескалація, про яку всі говорять, і іноді сусіди (Росія – ред.) лякають держави Європейського Союзу і Україну, намагаються це робити, то це виглядає провокаційно і небезпечно. Що НАТО має нам? НАТО не повинно Україні нічого. НАТО, якщо не вистоїть українська армія, має всім своїм країнам, бо НАТО береже саме країни-члени НАТО. А форпост сьогодні - Україна, яка не є членом НАТО", - додав Зеленський.

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Нагадаємо, раніше в Євросоюзі пообіцяли твердо відповісти на можливу агресію Росії щодо України - Брюссель стурбований нарощуванням російських військ на кордоні, йдеться в заяві президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляйен після саміту Східного партнерства.

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У 2014 році Росія захопила український Крим, провела там "референдум" та оголосила півострів своєю територією.

У цьому ж році на сході України бойовики, яких підтримує РФ, захопили частину Донецької та Луганської областей і створили самопроголошені "ДНР" та "ЛНР".

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