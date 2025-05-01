McDonald’s замінює Біг Тейсті: чому насправді культовий бургер зник з меню

Про що йдеться у матеріалі:
- McDonald's прибирає бургер Біг Тейсті з меню
- В компанії пояснили, коли бургер перестануть продавати остаточно
McDonald's оголосив про зміну в сезонному меню. Зокрема, з асортименту зникне один із найулюбленіших бургерів — Біг Тейсті. Про це йдеться у повідомленні компанії.
McDonald's закликає охочих поквапитися і встигнути скуштувати бургер, поки він ще доступний. Точна дата зникнення Біг Тейсті з меню не названа, але зазвичай після подібних оголошень популярні позиції швидко розкуповують.
За даними ЗМІ, Біг Тейсті остаточно знімуть з меню вже 5 травня.
"Біг Тейсті йде. Дякуємо, що любили його так само, як і ми", - написали в McDonald’s.
У McDonald's Україна згодом уточнили, що компанія постійно оновлює меню, прагнучи зробити його ще привабливішим для відвідувачів.
"Мережа адаптує його задля введення нових, ще більш цікавих пропозицій, які анонсуємо вже скоро", - повідомили у компанії в коментарі "Економічній правді"
Щодо повного зникнення Біг Тейсті, у компанії пояснили, що це залежатиме від попиту, адже як тільки на кухні закінчаться необхідні інгредієнти, бургер зникне з продажу.
Як з’ясувалося, на популярному сайті оголошень OLX почали публікувати пропозиції щодо продажу порожніх коробок від Біг Тейсті. Деякі продавці оцінюють цю "пам’ятку" у вражаючі 20 000 гривень.
Що відомо про Біг Тейсті
Біг Тейсті (Big Tasty) — це фірмовий бургер мережі ресторанів швидкого харчування McDonald’s, який вирізняється великим розміром, соковитим м’ясом і виразним соусом зі смаком копченості.
Big Tasty позиціонується як один із найбільших і найбільш ситних бургерів у меню McDonald’s і орієнтований на тих, хто хоче отримати максимум смаку та об’єму в одному сендвічі.
McDonald’s - останні новини за темою
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, для багатьох відвідувачів ресторанів McDonald's рудоволосий Рональд МакДональд був символом бренду і невід’ємною частиною візиту до закладу. Цей культовий маскот мережі швидкого харчування часто зустрічав гостей біля входу, створюючи дружню атмосферу. Проте останніми роками Рональд практично зник не лише з ресторанів, а й з офіційної рекламної продукції компанії через ряд причин.
Водночас чимало постійних клієнтів McDonald's навіть не замислюються над тим, яке функціональне призначення мають спеціальні виступи та кнопки на кришках напоїв, що також є частиною продуманої логістики бренду.
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