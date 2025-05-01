McDonald’s замінює Біг Тейсті: чому насправді культовий бургер зник з меню

Бургер Біг Тейсті остаточно зникне з меню компанії McDonald's через введення нових позицій, які буде анонсовано вже незабаром.

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В McDonald’s анонсували заміну для Біг Тейсті - що передбачається / Колаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

Про що йдеться у матеріалі:

McDonald's прибирає бургер Біг Тейсті з меню

В компанії пояснили, коли бургер перестануть продавати остаточно

McDonald's оголосив про зміну в сезонному меню. Зокрема, з асортименту зникне один із найулюбленіших бургерів — Біг Тейсті. Про це йдеться у повідомленні компанії.

McDonald's закликає охочих поквапитися і встигнути скуштувати бургер, поки він ще доступний. Точна дата зникнення Біг Тейсті з меню не названа, але зазвичай після подібних оголошень популярні позиції швидко розкуповують.

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За даними ЗМІ, Біг Тейсті остаточно знімуть з меню вже 5 травня.

"Біг Тейсті йде. Дякуємо, що любили його так само, як і ми", - написали в McDonald’s.

У McDonald's Україна згодом уточнили, що компанія постійно оновлює меню, прагнучи зробити його ще привабливішим для відвідувачів.

"Мережа адаптує його задля введення нових, ще більш цікавих пропозицій, які анонсуємо вже скоро", - повідомили у компанії в коментарі "Економічній правді"

Щодо повного зникнення Біг Тейсті, у компанії пояснили, що це залежатиме від попиту, адже як тільки на кухні закінчаться необхідні інгредієнти, бургер зникне з продажу.

Як з’ясувалося, на популярному сайті оголошень OLX почали публікувати пропозиції щодо продажу порожніх коробок від Біг Тейсті. Деякі продавці оцінюють цю "пам’ятку" у вражаючі 20 000 гривень.

/ Фото: скріншот

Що відомо про Біг Тейсті

Біг Тейсті (Big Tasty) — це фірмовий бургер мережі ресторанів швидкого харчування McDonald’s, який вирізняється великим розміром, соковитим м’ясом і виразним соусом зі смаком копченості.

Big Tasty позиціонується як один із найбільших і найбільш ситних бургерів у меню McDonald’s і орієнтований на тих, хто хоче отримати максимум смаку та об’єму в одному сендвічі.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, для багатьох відвідувачів ресторанів McDonald's рудоволосий Рональд МакДональд був символом бренду і невід’ємною частиною візиту до закладу. Цей культовий маскот мережі швидкого харчування часто зустрічав гостей біля входу, створюючи дружню атмосферу. Проте останніми роками Рональд практично зник не лише з ресторанів, а й з офіційної рекламної продукції компанії через ряд причин.

Водночас чимало постійних клієнтів McDonald's навіть не замислюються над тим, яке функціональне призначення мають спеціальні виступи та кнопки на кришках напоїв, що також є частиною продуманої логістики бренду.

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