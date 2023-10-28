Майор ЗСУ розкрив, чи можливий повторний наступ РФ на Харків: пояснив ризики

Противник має свою контррозвідку, він може вдаватися до так званого туману війни і розповсюджувати дезінформацію.

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Гетьман розповів, чи можливий повторний наступ на Харків / колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ, скріншот: deepstatemap.livе

В інтерв'ю Главреду ветеран російсько-української війни, майор ЗСУ Олексій Гетьман розповів, чи є ризик, що російські війська перекинуть на південь Білгородської області і вони спробують наступати на Харків на півночі.

Гетьман додає, що наразі є лише такі припущення. Однак, експерт не виключає, що росіяни знову спробують атакувати і з Білорусі, але наразі це малоймовірно.

"Можна припускати різні сценарії - у нас є розвідка, і ми маємо інформацію щодо певних планів. Противник має свою контррозвідку, він може вдаватися до так званого туману війни і розповсюджувати дезінформацію - робити вигляд, що збирається атакувати із Білгородської області, а завдати удару з іншого місця", - пояснив експерт.

Він нагадує, коли російські війська зосереджувалися під Авдіївкою, було очевидно, що вони підуть у наступ. Краще дивитися на ситуацію, а не прогнозувати те, що може статися за 2-3 місяці або півроку, додає Гетьман.

"Ба більше, невідомо, що за той час відбудеться в світі. На війну в Україні можуть суттєво вплинути бойові дії в Ізраїлі - там можлива ескалація, якщо у війну вступить Іран. Китай може атакувати Тайвань. Знову нестабільна ситуація в Косово, де є протиріччя між сербами та косоварами. Тому краще не вангувати", - зазначив він.

Дивіться відео, у якому Олексій Гетьман розповів про загрози нових наступів Росії:

Хто такий Олексій Гетьман? Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни. Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

Нагадаємо, що росіяни вдарили по будинках у Харкові. Мер міста Ігор Терехов заявив, що російські окупанти вдарили по одному з районів на околиці міста. Виявилося, що "приліт" був по приватному сектору.

Російські пропагандисти починають істерично відповідати за удар по Харкову. Російські пропагандисти починають масово і навіть істерично, розносити версії, що терористичний удар по Грозі і по Харкову - це удари української армії.

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