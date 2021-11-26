Майданів не буде, люди бачать, що ми робимо, ми не злодії якісь - Зеленський

Зеленський не вірить, що українці вийдуть на Майдан проти нього / скріншот

Президент Володимир Зеленський заявив, що ще одного Майдану в Україні не буде. Відповідаючи на одне з питань під час прес-марафону "30 питань президенту України" він зазначив, що "люди бачать, що ми робимо".

"Мій головний союзник - народ України, тому не може бути інших майданів, тому що люди бачать, що ми робимо, тому що ми не злодії якісь", - заявив Зеленський.

Також він зазначив, що сьогодні йде медійна війна з президентом проти закону про деолігархізацію.

"Це не є якоюсь таємницею, секретом. Розуміємо цю реакцію. Це реакція особисто Ріната Ахметова. Він повинен розуміти, що у нас країна під назвою Україна, а не Країна під назвою ДТЕК, тому ключів від держави у нього немає", - сказав глава держави.

читайте такожУ Путіна відповіли на заяву Зеленського про державний переворотЗеленський вважає, що на сьогодні Ахметова "втягнули і він воює з державою. Це велика помилка". При цьому він додав, що до цієї боротьби мобілізують і деяких депутатів у Верховній Раді. За його словами, Ахметов намагається створити партію з депутатів, які пройшли до парламенту за списками інших партій.

Раніше Володимир Зеленський заявив про підготовці державного перевороту за участю олігарха Ріната Ахметова. За його словами, є агентурна інформація про можливий переворот на початку грудня.

"Є великі виклики всередині держави, які фіксують розвідки інших країн. Наприклад, отримали інформацію, що 1 числа буде державний переворот. Мені здається важлива інформація, 1-2 грудня. Я говорити і ділитися інформацією не маю права", - зазначив Зеленський.