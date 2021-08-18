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Масштабна ДТП з чотирма вантажівками на Дніпропетровщині: в одному з них були нафтопродукти

18 серпня 2021, 10:07

Коли на місце аварії прибули рятувальники, кабіна вантажного автомобіля DAF була охоплена вогнем.

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Водій встиг вчасно залишити палаючий транспортний засіб / dsns.gov.ua

В Амур-Нижньодніпровському районі Дніпропетровської області сталася масштабна ДТП - зіткнулися чотири вантажні автомобілі. Внаслідок аварії в лікарні потрапили чотири людини.

Як повідомили в пресслужбі ДСНС, в ДТП потрапили вантажівка Scania, що перевозила нафтопродукти; вантажний автомобіль DAF, що був призначений для перевезення сипучих зернових культур; малотонажний вантажний автомобіль Mercedes; вантажний автомобіль DAF.

Коли на місце аварії прибули рятувальники, кабіна вантажного автомобіля DAF була охоплена вогнем. Водій встиг вчасно покинути палаючий транспортний засіб.

У понівеченій вантажівці Mercedes знаходилося заблоковане тіло водія (чоловік 1992 року народження). Рятувальникам довелося його вирізати з автомобіля.

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  • ДТП на Дніпропетровщині
    ДТП на Дніпропетровщині dsns.gov.ua
  • ДТП на Дніпропетровщині
    ДТП на Дніпропетровщині dsns.gov.ua
  • ДТП на Дніпропетровщині
    ДТП на Дніпропетровщині dsns.gov.ua
  • ДТП на Дніпропетровщині
    ДТП на Дніпропетровщині dsns.gov.ua
  • ДТП на Дніпропетровщині
    ДТП на Дніпропетровщині dsns.gov.ua
  • ДТП на Дніпропетровщині
    ДТП на Дніпропетровщині dsns.gov.ua

"Працівники екстреної медичної допомоги госпіталізували до медичних закладів міста Дніпро чотирьох постраждалих з різними ступенями тяжкості", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники відключили елементи живлення транспортних засобів для запобігання виникненню пожежі та змили з проїжджої частини розлиті паливно-мастильні матеріали.

Деталі дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронні органи.

Дивіться відео: Копи загинули в ДТП в Одеській області

Як повідомляв Главред, в Одеській області 13 серпня сталася ДТП за участю поліцейських, внаслідок якої загинули троє копів. Авто, на якому їхали правоохоронці, злетіло в кювет і перекинулося. Дивом вижив лише один з чотирьох пасажирів, який сидів на задньому сидінні. Він в реанімації.

За даними обласної поліції, серед загиблих - 38-річний Ігор Ольховський, 45-річний Сергій Маковецький та 26-річний Олександр Братінов.

Причини аварії з'ясовують фахівці Держбюро розслідувань.

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