Маленькі брати з Вінницької області втекли від вітчима-тирана і пройшли босоніж 10 км

Діти пройшли босяком 10 км / НПУ

Поліція Одеської області виявила при дорозі двох діти - братів 12 і 6 років. Вони йшли пішки і босоніж до бабусі з Вінницької області.

Як повідомили у поліції, діти пройшли так 10 кілометрів.

"Про хлопчиків в поліцію повідомили пересічні громадяни, які їхали на автомобілі по трасі і звернули увагу, що вони йдуть уздовж дороги без взуття і зовсім самі. Ми поїхали до місця, на яке орієнтовно вказали люди, і розшукали дітей. При наближенні машин вони ховалися в придорожніх насадженнях. Коли ми запитали, чого ті бояться, почули: повернення додому у Вінницьку область", - розповіли в поліції.

Малюки пояснили, що живуть з молодшою сестричкою, мамою і вітчимом. Однак, за їхніми словами, останній ображає дітей, тому вони вирішили втекти з дому.

Хлопчики попрямували до бабусі, яка живе в Балті Одеської області. Копи доставили їх до родички, де вони пробудуть до з'ясування всіх обставин.

Нагадаємо, раніше в Черкаській області в селі Нове Місто Уманського району 16-річна дівчина побила 43-річного чоловіка, після чого він помер. За словами обвинуваченої у вбивстві, вона захищала сім'ю своєї подруги від вітчима, який над ними знущався. Дівчині загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.

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