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Мати не підійшла подивитися, що з нею: моторошні деталі смерті 10-річної дівчинки від рук вітчима

6 октября 2021, 09:49

37-річна Наталя не раз допомагала Сергію карати дочку.

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Всього у Наталії було шестеро дітей / obozrevatel

У селі Паладь-Комарівці під Ужгородом 34-річний вітчим жорстоко побив 10-річну падчерку, а рідна мати навіть не захищала її. Лише вранці подружжя помітило, що дитина померла.

Соціальні служби після трагедії забрали у сім'ї інших дітей, а місцеві жителі бояться говорити про злочинця, оскільки бояться його, пише "Обозреватель".

"Коли він випивав, то був дуже агресивний. Приблизно півтора роки тому у нього стався конфлікт біля бару з одним з місцевих жителів, якого Сергій (вітчим дитини - ред.) обізвав. Вони побилися. Так він ще й до суду подав на того хлопця", - розповів один з місцевих жителів.

Бив кулаками та армійським ременем

Найбільше від Сергія діставалося його падчерці Маї. Він міг бити дівчинку за що завгодно: за те, що вчасно не підмела в будинку, не помила посуд, не погодувала кроликів або не поміняла памперс молодшій дитині. Бив він дівчинкукулаками та армійським ременем.

А мама загиблої, 37-річна Наталя, ще й допомагала Сергію карати дочку. Чоловік завжди говорив всім, що нібито не чіпає дітей і це мати їх б'є.

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"Насправді це не зовсім так. Агресором в будинку був він. А вона говорила, що боялася його, тому не заперечувала і сама брала участь у побиттях. Але сильно не колотила, нібито прикидалась", - розповів один з жителів села.

Діставалося дружині і її колишнім

Сергій також бив і Наталію. Жінка іноді тікала з дому і ховалася у сусідів, а він шукав її по селу і погрожував перерізати собі вени. Однак писати заяву в поліцію на чоловіка вона не хотіла. Наталя запевняла, що дуже любить свого чоловіка, тому перечити йому або скаржитися на нього в поліцію вона не буде. Чоловік був з Нікополя, звідки втік, оскільки жорстоко побив свою співмешканку і його розшукувала поліція. А ще раніше Сергій сидів у в'язниці за вбивство.

Читайте также"Дурний збіг обставин": батьки, які побили 2-річну дитину в Одесі, розкаялисяКолишніх чоловіків і батьків дітей Наталії Сергій в будинок не пускав. Одного разу до них прийшов батько Маї Ігор, щоб перевірити, як живе дочка, але Сергій його побив і навіть топив в калюжі, а Наталя все знімала на телефон.

Мертвою дівчинку знайшли тільки під ранок

У п'ятницю, 1 жовтня, соціальні служби повинні були забрати ніку і Майю з сім'ї, оскільки родичі дітей написали заяви про те, що з ними в сім'ї жорстоко поводяться. З якоїсь причини служби не приїхали, але Сергій все одно дізнався про це, і сильно розлютився. На наступний день він знову пиячив і зайшла якась розмова про Маю. Вітчим знову розлютився і почав жорстоко бити дівчинку.

Наталя не захищала дитину. Пізніше вона виправдовувалася і говорила, що боялася гніву чоловіка. І коли побита до напівсмерті дівчинка заснула в ліжку, вона навіть не підійшла до неї, щоб подивитися, що з дитиною. А вранці вони вже побачили мертве тіло. Тільки тоді подзвонили в поліцію.

Яке покарання чекає Сергія і Наталю

Всього у Наталії було шестеро дітей. Старшій вже 18, з матір'ю вона не живе. Далі по старшинству йшла Майя. Ще був хлопчик, який помер ще в дитинстві. Залишилася 5-річна Ніка. Рідними для Сергія є двоє молодших дітей - однорічний Максим і дівчинка, якій всього два тижні.

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Чоловікові загрожує термін від 10 до 15 років позбавлення волі / Нацполіція Закарпатської області

Соціальні служби все ж забрали дітей і відправили їх до лікарні. Пізніше їх переведуть в дитячий приймач, а що стосується матері, то буде вирішуватися питання позбавлення батьківських прав. Однак Наталя миритися з цим не хоче і збирається забрати дітей назад додому.

У поліції відкрили кримінальне провадження за ст. 115 КК України - Умисне вбивство дитини. Суд найближчим часом має обрати Сергію Давидову запобіжний захід, йому загрожує термін від 10 до 15 років позбавлення волі.

Також поліція відкрила провадження за ч.3 ст. 135 КК України – залишення без допомоги, що призвело до смерті людини. В рамках цієї справи буде дана оцінка діям матері дівчинки.

Раніше ми розповідали, що в середині вересня в місті Глухів, що на Сумщині, чоловік жорстоко вбив свого 3-річного сина і зізнався в цьому. Кілька днів тому дітовбивцю відвезли на суд, але в ізолятор тимчасового утримання він вже не повернувся. Чоловік несподівано помер по дорозі.

Автор: Сергій Кущ
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новини Закарпаття вбивство дитина
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