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"Люди не бачать": Зеленський заявив про тисячі "посадок" в Україні

26 листопада 2021, 16:13

Громадськість цього не помічає, адже це не медійні персони, каже президент.

Зеленський
Володимир Зеленський розповів про "посадки" в Україні / РНБО

Президент Володимир Зеленський розповів про судову реформу, яка розпочалася через його каденції та "посадки".

В пресмарафону 26 листопада глава держави зазначив ,що "з Конституційним судом була криза, але її вдалося перемогти".

Відповідаючи на питання про посадки, президент уточнив, що цим займаються правоохоронні органи, від яких він отримує інформацію, як і суспільство.

"Там, де я бачу зраду, на вищому рівні, щодо ситуації з паном Медведчуком, ви бачите наші рішення на засіданнях РНБО. Ви бачите рішення РНБО щодо контрабандистів. Пізніше це підтверджується в багатьох судових справах", - пояснив президент.

читайте такожМайданів не буде, люди бачать, що ми робимо, ми не злодії якісь - ЗеленськийВодночас Зеленський зауважив, що є тисячі дрібних посадок в Україні, втім, це не медійні персони та громадськість, за його словами, цього не бачить.

"Тисячі таких посадок - вони дрібні. Громадськість цього не бачать, адже це не медійні персони. Таких медійних посадок люди не бачать, тим не менш, вони відбуваються", — підсумував Зеленський.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що одним з тих, хто є відповідальним за втрату Криму, є секретар РНБО у 2014-2019 роках, виконуючий обов'язки президента України у 2014 році Олександр Турчинов. А до окупації окремих районів Донбасу причетний колишній президент України Петро Порошенко.

Автор: Сергій Кущ
viber
Володимир Зеленський Віктор Медведчук
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