Приманки відволікають ППО: розкрито тактику масованих обстрілів України

Росія продовжує реалізовувати стратегію залякування мирного населення України.

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РФ завдає ударів по Україні / Колаж: Главред, фото: wikipedia.org, скріншот map.ukrainealarm.com

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Удари РФ здебільшого припадають на житлові квартали

Російські сили активно застосовують тактику відволікання української ППО

Авіаційний експерт Валерій Романенко заявив, що Росія продовжує реалізовувати стратегію залякування мирного населення України, оскільки удари здебільшого припадають на житлові квартали - приватні будинки і багатоквартирні будівлі.

В ефірі Сurrenttime він зазначив, що російські сили активно застосовують тактику відволікання української ППО, використовуючи так звані дрони-приманки типу "Гербера". За словами експерта, близько половини цих безпілотників - це легкі конструкції з пінопласту з простими двигунами малої потужності.

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/ Главред

Романенко також підкреслив, що українські системи протиповітряної оборони досить ефективно справляються із загрозою балістичних ракет.

"Це, по суті, удари у відповідь. Ми атакуємо територію Росії - і у відповідь вони посилюють обстріли. Однак уже на третій день стає помітно, що інтенсивність знижується. Сьогоднішня атака вже значно слабша за попередні. Це свідчить про те, що в Росії обмежені запаси ударних засобів", - зазначив він.

За його словами, удари ЗСУ, хоч і не коментуються офіційно, але за доступною інформацією можна припустити, що вони націлені на військові заводи в Підмосков'ї - на підприємства оборонного значення, які зараз у пріоритеті. Якщо раніше пріоритетом були нафтопереробні заводи, то зараз удари концентруються на об'єктах, що виробляють вибухові речовини і різні комплектуючі для озброєнь.

Удари РФ по Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, раніше російська окупаційна армія атакувала Харків дронами. Унаслідок масованих ударів зруйновано житлові будинки, гаражі, об'єкти інфраструктури, пошкоджено автомобілі. У різних частинах міста виникло 10 пожеж.

Нагадаємо, що російські окупанти атакували Дніпро ударними безпілотниками типу "Шахед". Унаслідок атаки в місті здійнялися пожежі, понівечено щонайменше 5 приватних будинків.

Раніше повідомлялося про те, що Сили оборони України знищили 50 ударних безпілотників типу Shahed, якими країна-агресор РФ атакувала Україну.

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