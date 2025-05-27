Приманки відволікають ППО: розкрито тактику масованих обстрілів України

Важливо:
- Удари РФ здебільшого припадають на житлові квартали
- Російські сили активно застосовують тактику відволікання української ППО
Авіаційний експерт Валерій Романенко заявив, що Росія продовжує реалізовувати стратегію залякування мирного населення України, оскільки удари здебільшого припадають на житлові квартали - приватні будинки і багатоквартирні будівлі.
В ефірі Сurrenttime він зазначив, що російські сили активно застосовують тактику відволікання української ППО, використовуючи так звані дрони-приманки типу "Гербера". За словами експерта, близько половини цих безпілотників - це легкі конструкції з пінопласту з простими двигунами малої потужності.
Романенко також підкреслив, що українські системи протиповітряної оборони досить ефективно справляються із загрозою балістичних ракет.
"Це, по суті, удари у відповідь. Ми атакуємо територію Росії - і у відповідь вони посилюють обстріли. Однак уже на третій день стає помітно, що інтенсивність знижується. Сьогоднішня атака вже значно слабша за попередні. Це свідчить про те, що в Росії обмежені запаси ударних засобів", - зазначив він.
За його словами, удари ЗСУ, хоч і не коментуються офіційно, але за доступною інформацією можна припустити, що вони націлені на військові заводи в Підмосков'ї - на підприємства оборонного значення, які зараз у пріоритеті. Якщо раніше пріоритетом були нафтопереробні заводи, то зараз удари концентруються на об'єктах, що виробляють вибухові речовини і різні комплектуючі для озброєнь.
Удари РФ по Україні - що відомо
Як повідомляв Главред, раніше російська окупаційна армія атакувала Харків дронами. Унаслідок масованих ударів зруйновано житлові будинки, гаражі, об'єкти інфраструктури, пошкоджено автомобілі. У різних частинах міста виникло 10 пожеж.
Нагадаємо, що російські окупанти атакували Дніпро ударними безпілотниками типу "Шахед". Унаслідок атаки в місті здійнялися пожежі, понівечено щонайменше 5 приватних будинків.
Раніше повідомлялося про те, що Сили оборони України знищили 50 ударних безпілотників типу Shahed, якими країна-агресор РФ атакувала Україну.
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Хто такий Валерій Романенко
Валерій Романенко – авіаційний експерт, науковий співробітник музею Національного авіаційного університету (НАУ).
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