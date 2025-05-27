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Приманки відволікають ППО: розкрито тактику масованих обстрілів України

Олексій Тесля
27 травня 2025, 02:50
669
Росія продовжує реалізовувати стратегію залякування мирного населення України.
Приманки відволікають ППО: розкрито тактику масованих обстрілів України
РФ завдає ударів по Україні / Колаж: Главред, фото: wikipedia.org, скріншот map.ukrainealarm.com

Важливо:

  • Удари РФ здебільшого припадають на житлові квартали
  • Російські сили активно застосовують тактику відволікання української ППО

Авіаційний експерт Валерій Романенко заявив, що Росія продовжує реалізовувати стратегію залякування мирного населення України, оскільки удари здебільшого припадають на житлові квартали - приватні будинки і багатоквартирні будівлі.

В ефірі Сurrenttime він зазначив, що російські сили активно застосовують тактику відволікання української ППО, використовуючи так звані дрони-приманки типу "Гербера". За словами експерта, близько половини цих безпілотників - це легкі конструкції з пінопласту з простими двигунами малої потужності.

відео дня
Приманки відволікають ППО: розкрито тактику масованих обстрілів України
/ Главред

Романенко також підкреслив, що українські системи протиповітряної оборони досить ефективно справляються із загрозою балістичних ракет.

"Це, по суті, удари у відповідь. Ми атакуємо територію Росії - і у відповідь вони посилюють обстріли. Однак уже на третій день стає помітно, що інтенсивність знижується. Сьогоднішня атака вже значно слабша за попередні. Це свідчить про те, що в Росії обмежені запаси ударних засобів", - зазначив він.

За його словами, удари ЗСУ, хоч і не коментуються офіційно, але за доступною інформацією можна припустити, що вони націлені на військові заводи в Підмосков'ї - на підприємства оборонного значення, які зараз у пріоритеті. Якщо раніше пріоритетом були нафтопереробні заводи, то зараз удари концентруються на об'єктах, що виробляють вибухові речовини і різні комплектуючі для озброєнь.

Удари РФ по Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, раніше російська окупаційна армія атакувала Харків дронами. Унаслідок масованих ударів зруйновано житлові будинки, гаражі, об'єкти інфраструктури, пошкоджено автомобілі. У різних частинах міста виникло 10 пожеж.

Нагадаємо, що російські окупанти атакували Дніпро ударними безпілотниками типу "Шахед". Унаслідок атаки в місті здійнялися пожежі, понівечено щонайменше 5 приватних будинків.

Раніше повідомлялося про те, що Сили оборони України знищили 50 ударних безпілотників типу Shahed, якими країна-агресор РФ атакувала Україну.

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Хто такий Валерій Романенко

Валерій Романенко – авіаційний експерт, науковий співробітник музею Національного авіаційного університету (НАУ).

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