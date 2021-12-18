Летів на шаленій швидкості: у Києві водій розбив більше десятка авто і втік

Водій втік / скріншот

У Києві водій Toyota ввечері, 17 грудня, розбив вщент десяток автомобіль. Машини були припарковані вздовж тротуару.

Як пише Telegram Київ Оперативний, інцидент стався поблизу житлового комплексу "парковий" на вулиці Вишгородській, 45, на масиві Вітряні Гори в Подільському районі.

Жертвами ДТП стали приблизно 15 одиниць транспорту.

У соцмережах пишуть, що порушник їхав на транзитних номерах. Після аварії його авто загорілося, а сам водій Toyota зник.

Очевидці кажуть, що порушник летів на шаленій швидкості.

Реклама

Нагадаємо, раніше у Чернівцях копи зупинили п'яного водія, драгер показав концентрацію алкоголю в крові на рівні 5,0 проміле. Це вважається відносно смертельною дозою.

Також раніше в Івано-Франківській області під поїзд потрапив легковий автомобіль. Для водія авто і його пасажирки це зіткнення стало смертельним – вони загинули на місці події. Трагедія сталася близько півночі в понеділок, 13 Грудня, між селами Угринів і Клузів.

Читайте також: