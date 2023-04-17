"Хто він – ми знаємо": Буданов розповів, що буде з окупантом, який обезголовив воїна ЗСУ

Начальник Головного управління розвідки підкреслив, що випадки подібних злочинів є "поодинокими".

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Буданов розповів, що буде з окупантом, який обезголовив воїна ЗСУ / Міноборони РФ, УНІАН

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов повідомив, що ГУР встановило особу російського окупанта, який обезголовив живого українського військовополоненого.

Як зазначив Буданов в інтерв'ю Radio NV, випадки подібних злочинів є "поодинокими".

"Хто він – ми знаємо. Де він і чому я кажу, що не можу вам відповісти. Є трошки інша статистика. Якось так склалося, що майже всі з тих, хто робив такі речі, де це було нам чітко відомо, більше не існують. Тому не думаю, що ця людина стане винятком", - сказав він.

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На питання про те, чи причетна до цього українська розвідка, начальник ГУР загадково відповів: "Просто так сталося".

Хто такий Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-майор. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

Жорстоке вбивство українського військового окупантами

Увечері 11 квітня в російських пабліках у Мережі з'явилося відео розправи над українським військовослужбовцем. На опублікованих кадрах люди у військовій формі з відзнаками російських окупантів страчують живу людину з жовтою стрічкою – її, як правило, використовують ЗСУ.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що проводиться детальна перевірка змісту відео зі стратою і встановлюється особа військового.

Служба безпеки України розпочала досудове розслідування, провадження порушили за ч.2 ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

На кадри зі стратою воїна ЗСУ окупантами відреагував президент України Володимир Зеленський. За словами глави держави, це відео має побачити світ, щоб зрозуміти справжнє обличчя Росії. Президент закликав світ реагувати на агресію та воєнні злочини країни-агресора Росії.

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