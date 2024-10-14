Найбільша поразка "Вагнера": як дрони Києва "кошмарять" РФ в Африці - Le Monde

Дрони з чотирма роторами, оснащені саморобною системою скидання, скидають малі вибухові заряди на цілі з повітря, а потім швидко покидають зону.

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Київ постачає в Малі дрони для протистояння з ПВК "Вагнер" / Коллаж: Главред, фото: ГУР МО, Kyiv Post

На початку 2024 року з'явилися новини про співробітництво між повстанцями із CSP та ГУР МО України. Влітку стало відомо, що учасники повстання почали активно використовувати проти армії Малі та її російських союзників з групи "Вагнер" безпілотники українського виробництва. Журналісти французького видання Le Monde пишуть, що Україна надає повстанцям "непомітну, але вирішальну підтримку".

Що таке видання Le Monde? Le Monde Французька щоденна Вечірня газета головним редактором є Жерар Куртуа (фр. Gérard Courtois), генеральним директором - Ерік Ізраелевич. Ле Монд була заснована Юбером Бев-Мері за розпорядженням Шарля де Голля в 1944 році. Перший номер газети вийшов 19 грудня 1944 року. З 19 грудня 1995 року газета доступна онлайн, повідомляє "Вікіпедія".

Як зазначає видання, використання дронів Києва не лише не стало таємницею, але тепер є і предметом гордості для повстанців з CSP, які ведуть війну з малійською армією та її російськими союзниками з групи "Вагнер".

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"Останніми тижнями кожну атаку дронів на бази армії на півночі Малі транслювали в соціальних мережах і вітали прихильники переважно туарегського повстання. Головний меседж — повстанці тепер мають повітряні ударні можливості, як і їхні вороги. Вони сподіваються, що це обладнання змінить баланс військових сил на землі", - пишуть журналісти.

Le Monde повідомляє, що у п'ятницю вранці, 4 жовтня, повстанці з CSP скинули вибухові заряди на військовий табір у місті Гундам у регіоні Тімбукту, де базуються війська "Вагнера". Як розповів один із представників CSP, в результаті загинули "щонайменше дев'ять найманців" з російської групи.

Це далеко не перша така атака, у вересні 2024 вже здійснювалися удари на той самий табір у Гундамі, а також на Лере, що за 150 кілометрів на південний захід, де також базуються війська "Вагнера".

Видання описує кожну операцію наступним чином: легкі квадрокоптерні дрони з чотирма роторами, оснащені саморобною системою скидання, скидають малі вибухові заряди на цілі з повітря, а потім швидко покидають зону.

Найбільшою поразкою "Вагнера" Le Monde називає момент, коли повстанці з CSP вперше здійснили удари дронами наприкінці липня, під час битви за Тін-Зауацін, місто на півночі Малі, що межує з Алжиром.

"Вони влаштували засідку на конвой малійських збройних сил (FAMA) та "Вагнера" в центрі пустелі, завдавши російській групі найбільшої поразки з часу її розгортання в Африці у 2017 році. За даними CSP, у боях загинуло щонайменше 84 найманці та 47 малійських солдатів. Ця перемога стала своєрідною помстою для повстанців, яких у листопаді 2023 року вигнали з їхнього опорного пункту в Кідалі, значною мірою завдяки підтримці турецьких дронів Bayraktar TB2, які використовувала малійська армія", - зазначило видання.

Розгром ПВК "Вагнера" в Малі - що відомо У Малі повстанці перебили загін російської військової приватної кампанії "Вагнер", який намагався захопити місто Тінзауатен. Більшість "вагнерівців" було вбито, а частина - потрапила в полон. Серед ліквідованих - "вагнерівець" із позивним "Лотос", який очолив ПВК після смерті її фінансиста Євгена Пригожина і колишнього ватажка Дмитра Уткіна та захоплював українські міста Бахмут і Соледар. Пізніше з'явилася інформація про те, що повстанці в Малі запропонували передати Україні "вагнерівців", яких вони захопили в полон у Малі. Директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих прокоментував розгром угруповання найманців російської ПВК "Вагнер" у Малі. За його словами, африканські повстанці-туареги могли ліквідувати понад 50 найманців РФ. Видання The Times писало про те, що глава ГУР Міноборони України Кирило Буданов із 2023 року планував напад на бойовиків ПВК "Вагнера" в Малі, допомагаючи повстанцям-туарегам.

Спецоперація ГУР проти вагнерівців в Малі

В кінці липня стало відомо, що у Малі знищили десятки "вагнерівців". Частину членів російської ПВК "Вагнер" повстанці взяли у полон. Після цього вони запропонували передати полонених вагнерівців Україні.

Згодом The Times зазначило, що очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов із 2023 року планував напад на бойовиків ПВК "Вагнера" в Малі, допомагаючи повстанцям-туарегам.

Через деяких час стало відомо, що Малі розірвало дипломатичні відносини з Україною. Київ звинуватили у підтримці дій повстанців-туарегів, які нещодавно розгромили колону малійських військових і російських найманців ПВК "Вагнера".

Своєю чергою у Міністерстві закордонних справ опублікувало жорстку заяву на адресу Малі та попередила про наслідки. Україна зазначила, що рішення перехідного уряду Малі - недалекоглядні та поспішні, а Бамако мовчить у ситуації, коли бойовики Вагнер "працюють" на території республіки.

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