У Києві викрили банду, яка "накачувала" людей у барах і обкрадала їх

Зловмисників затримували спецпризначенці / поліція Києва

У Києві затримали банду "клофелінщіков", яка обпоювала громадян сильнодійними препаратами та відбирала їхні речі. Внаслідок вживання алкоголю з доданим у нього медичним засобом один з потерпілих помер.

Зловмисники підшукували собі жертв серед відвідувачів розважальних закладів і прямо на вулиці, пропонуючи їм випити алкоголь. Коли люди погоджувалися на це, їм непомітно підсипали сильнодійний лікарський препарат. Від цього люди втрачали свідомість, а зловмисники забирали цінні речі і тікали, повідомляє сайт Нацполіції.

Одна з жертв зловмисників померла, кажуть правоохоронці.

Займалися незаконною діяльністю чоловіки 40, 35, 33 та 24 років разом із 41-річною жінкою. Під час розслідування вбивства слідчі встановили, що всі ролі в банді були чітко розподілені.

Поліція також провела чотири обшуки в будинках у злочинців. У них вилучили флакони і блістери з різними сильнодійними лікарськими препаратами, а також "предмет, схожий на бойову гранату".

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Зловмисникам інкримінують вчинення розбою та вбивство. Якщо їх провину доведуть в суді, їм загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

У прокуратурі нагадали, що місяцем раніше на Сумщині правоохоронці викрили банду аферистів, які знімали кошти з карток довірливих українців. Гроші йшли на фінансування злочинного угруповання місцевого кримінального авторитета.