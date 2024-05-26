Мовний омбудсмен пояснив, чи покарають Сердючку за концерт із російськими піснями

Вєрка Сердючка на концерті в Києві виконала три пісні російською мовою. Мовний омбудсмен Тарас Кремінь пояснив ситуацію з точки зору закону.

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Мовний омбудсмен Тарас Кремінь, пояснив чи покарають Сердючку за концерт з російськими піснями / колаж Главред, фото УНІАН

Після нещодавнього виступу Вєрки Сердючки(найвідоміша іпостась коміка Андрія Данилка) в Києві з російськомовними хітами і подальшим обуренням українців суспільство зацікавилося, чи понесе артист покарання за порушення мовного закону. Але, як розповів порталу "Телеграф" омбудсмен Тарас Кремінь, причин для масштабного розгляду поки що немає.

Річ у тім, що під час концерту 17 травня в одному зі столичних закладів Андрій Данилко заспівав кілька своїх старих російськомовних хітів - "Все будет хорошо", "Я не поняла" і "Дольче Габбана".

"Якщо це пісня авторського виконання, якщо цей співак не заборонений, якщо він є громадянином України і цей твір є в офіційному репертуарі, то - не заборонено. З етичних міркувань у глядачів, які були на концерті, це викликало питання. На перспективу можуть виникати скарги від громадян щодо порушення їхніх мовних прав. Ми категорично підтримуємо ініціативи вітчизняних виконавців, які перейшли на українську мову і переклали свої пісні. Таких прикладів сотні. Будемо сподіватися, що цей концерт стане не тільки предметом обговорень, а й черговою хвилею українізації у сфері культури", - сказав Кремінь.

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При цьому Кремінь не планує цю справу "класти під сукно" через те, що до Офісу омбудсмена надійшло одразу кілька офіційних скарг від громадян. Тож чиновник збирається звернутися до організаторів скандального концерту та Мінкультури для роз'яснення ситуації та створення нових проєктів із поширення української мови.

Хто така Вєрка Сердючка? Вєрка Сердючка - найпопулярніший сценічний образ, у якому виступає український артист, комік і музикант Андрій Данилко з 1991 року, повідомляє "Вікіпедія".

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