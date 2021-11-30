Червона зона в Україні може скоротитися: шість регіонів очікують на послаблення карантину

Шість регіонів готові вийти з червоної зони, однак держава не поспішає з рішенням - вчений / УНІАН

В Україні є шість регіонів, які за своїми показниками можуть бути виведені з червоної зони карантину. Однак держава не ухвалює рішення щодо пом'якшення карантинних заходів. Ймовірно, ситуація пов'язана з оновленням правил адаптивного карантину. Про це заявив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганіченко.

Під час онлайн-брифінгу він сказав про те, що ситуація із захворюваністю на COVID-19 в регіонах країни наразі стабілізується. Обстановка у низці областей, крім Закарпатської, поліпшується. При цьому є шість регіонів, які можуть залишити червону зону карантинних обмежень.читайте такожНемає щеплення - сиди вдома: в "жовтій" зоні посилили карантин

"Наразі є 6 регіонів, які готові вийти з "червоного" рівня епіднебезпеки. Але комісія ТЕБ і НС ці регіони не виводить. Потенційно причиною може бути те, що зараз оновлюється карантинна постанова, щоб виводити регіони відповідно до нових карантинних індикаторів, або обмежень", - зазначив вчений.

Також він додав, що терміни ухвалення рішення про послаблення карантину в цих областях залежатимуть від того, коли збереться засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"Але те, що регіони найближчим часом повинні виходити, це має вже відбутися, якщо не буде якихось кардинальних змін у рішеннях уряду щодо критеріїв виходу з "червоного" рівня", - підкреслив Юрій Ганіченко.

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Коронавірус в Україні

Згідно з даними на вівторок, 30 листопада, в Україні за минулі 24 години встановлено 10 554 нових випадків зараження COVID-19. Госпіталізовано 1 749 людей. Загинула 561 людина. Видужали 25 318 осіб.

За інформацією МОЗ на 30 листопада, в червоній зоні карантину в Україні, як і раніше, 19 областей, серед яких Київ і Київська область. У помаранчевій зоні два регіони - Полтавська та Закарпатська області. У списку "жовтих" регіонів Харківська, Чернівецька, Тернопільська та Кіровоградська області.

Нові правила карантину в Україні набирають чинності вже з 6 грудня. У жовтій зоні не можна буде відвідувати масові заходи, заклади громадського харчування, кінотеатри та спортивні зали без хоча б одного щеплення від коронавірусу або негативного тесту на COVID-19.