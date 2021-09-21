"Косить під хворого": підозрюваного у вбивстві 19-річної студентки зі Львова визнали неосудним

Дарину Косенок знайшли мертвою наприкінці березня / Фото facebook.com/SarvaUa

Наприкінці березня у Львові знайшли мертвою Дарину Косенок – 19-річну уродженицю Дніпропетровської області, яка навчалася на другому курсі Львівського національного університету імені Івана Франка. За підозрою у вбивстві був затриманий 20-річний Нестор Литвинчук родом з Житомирщини, з яким у дівчини були романтичні стосунки, але потім вони розлучилися.

За результатами судово-психіатричної експертизи фігуранта справи про вбивство визнали неосудним, але рідні 19-річної жертви впевнені, що ймовірний вбивця Дар'ї є симулянтом, передає ZAXID.NET.

Що відомо про стосунки пари

Литвинчук і Косенок зустрічалися з осені 2019 року. Пара навіть приїжджала до батьків дівчини в Кам'янське (батьки розлучені та проживають окремо). На маму дівчини хлопець справив позитивне враження.

"Бачила його один раз, коли він приїжджав на автомобілі за донькою. Невисокого зросту, худенький, поводився коректно, був спокійний та ввічливий. Я довіряла своїй дочці, а у них були серйозні стосунки", - розповіла мама Дар'ї Анна.

Натомість батько дівчини Андрій Косенок заявив, що хлопець йому одразу не сподобався. Він навіть підозрював, що Нестор торгує наркотиками.

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Хлопець ніде офіційно не працював і не вчився, але дозволяв собі жити на широку ногу - по кілька місяців жив у різних містах (Києві, Одесі, Львові), де знімав недешеве житло, орендував автомобілі.

"Даша розповідала, що він займався біткоінами, проводив курси - вчив людей, як заробляти на криптовалюті. У мене це викликало сумніви. Він постійно міняв місця проживання, витрачав великі гроші на житло - по 15 тис. грн на місяць", - розповів Андрій.

Молоді люди зустрічалися близько року. Коли Нестор почав проявляти несподівану агресію та занадто контролювати Дашу - вона вирішила розірвати з ним стосунки.

"Вони фактично розійшлися восени минулого року. Але він продовжував її переслідувати, погрожував, що він вчинить самогубство. Даша була дуже жаліслива і добра, її це турбувало (...) Він на цьому зіграв, виманив її шантажем. Вона хотіла з ним розлучитися по-людськи - поговорити [перед розривом]. Він це розумів і зробив так, щоби вона не дісталася нікому", - вважає Ганна Косенок.

Затримання Нестора Литвинчука / Фото Нацполиции

До яких висновків прийшла судово-психіатрична експертиза

У рамках судового розслідування фігуранта обстежили у Львівській психіатричній лікарні. Там йому поставили діагноз "поліморфний психотичний розлад" (різновид психозу).

У висновку експертів-психіатрів сказано, що підозрюваний "страждає тимчасовим хворобливим розладом" і, за твердженням лікарів, не може усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними.

Водночас батьки вбитої в діагноз Литвинчука не вірять. На їхню думку, Нестор всього лише намагається уникнути покарання. Як висловився батько студентки Андрій Косенок, хлопець нібито "косить під хворого... але це все маячня".

Тепер має бути проведена нова незалежна експертиза. Батьки жертви кажуть, що погодяться з її висновками.

"Я впевнена, що він може симулювати психічну хворобу", – вважає жінка.

Ситуацію прокоментувала і мати фігуранта Ганна Литвинчук. За її словами, син дійсно психічно хворий. Вона впевнена, що не він скоїв вбивство, "а його хвороба".

До слова, коли підозрюваного затримали, хлопець зізнався у скоєному.

Читайте также"Хворий, але розумний і хитрий": на Луганщині втік маніяк, який вбив кращого друга та рідну тіткуЗазначимо, зв'язок з Дариною Косенок зник 29 березня. А 31 числа студентку знайшли мертвою в орендованій квартирі на вулиці Личаківській у Львові. На тілі були множинні колото-різані рани, за попередніми даними - від кухонного ножа.

За підозрою у вбивстві був затриманий її ексбойфренд. Він переховувався в одному з хостелів курортного селища Східниця. Тоді в поліції повідомили, що між зловмисником і жертвою виник особистий конфлікт через ревнощі.

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