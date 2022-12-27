"Буде згадувати цей день на лаві підсудних": Піонтковський розповів про фатальну помилку Путіна

Як зазначив Піонтковський, у РФ був план, за яким вона мала "пройти" Україну за кілька днів, а після цього російські війська стали б на кордонах НАТО.

Піонтковський розповів про фатальну помилку Путіна / УНІАН, скріншот

Російський диктатор Володимир Путін за кілька днів до повномасштабного вторгнення в Україну проговорився одному з лідерів Європи про своє рішення воювати проти нашої країни. Саме про цей день глава Кремля буде згадувати, коли сидітиме на лаві підсудних. Таку думку висловив російський опозиційний публіцист із США Андрій Піонтковський.

Як зазначив Піонтковський у коментарі 24 каналу, Росія мала план, за яким мала "пройти" Україну за кілька днів, а після цього захоплення російські війська стали б на кордонах НАТО – зокрема, Польщі чи країн Балтії.

За його словами, Путін був настільки впевнений у тому, що в нього все вийде, що проговорився про свої плани за кілька днів до повномасштабного вторгнення.

"Це день його "тріумфу" – коли Путін буде сидіти на лаві підсудних, він буде з задоволенням його згадувати. Це було на початку лютого – зустріч Путіна з Макроном. Як же він в цей день викаблучувався... І по Україні "пройшовся" своєю гидкою посмішкою – казав: "Подобається – не подобатися, терпи моя красуня", - зазначив Піонтковський.

Російський опозиціонер підкреслив, що тоді РФ придумала для себе "гарний" план: загарбники були на 100% впевнені, що Путін виграє, а США зганьбляться і після цього Тайвань сам би віддався Китаю.

"Але Путін проговорився. Рідко він такі речі говорить – мовляв, вони розуміють, що на конвенційному рівні вони поступаються армії НАТО в цілому, але потім з'ясувалося, що він поступається навіть армії України", - зауважив Піонтковський.

Опозиціонер зазначив, що тоді глава Кремля казав, що в них така зброя, що аналогів у світі немає.

За його словами, план у Путіна був – вийти на кордон з НАТО, почати війну і оголосити ультиматум – щоб НАТО забиралося з Польщі і Прибалтики, інакше б Росія застосує ядерну зброю. "І цей план повністю зламала Україна", - додав Піонтковський.

Нагадаємо, нещодавно російський диктатор Володимир Путін вперше з початку повномасштабної війни Росії проти України вжив слово "війна". Так, глава Кремля визнав, що його армія веде війну в Україні, а не так звану "спецоперацію". Окрім того, Путін заявив, що начебто Росія прагне закінчення війни.

"Наша мета – не розкручувати цей маховик військового конфлікту, а, навпаки, закінчити цю війну, ми цього прагнемо і прагнутимемо. Ми будемо прагнути того, щоб це було закінчено. І що швидше, то краще, звичайно", - сказав російський диктатор.

Також глава Кремля заявив, що метою війни в Україні є намагання "об'єднати російський народ". Російський диктатор цинічно заявив, що Москва діє у правильному напрямку.

"Розділяй і володарюй. Ось вони завжди намагалися це зробити, намагаються це зробити і зараз. А наша мета в іншому – в об'єднання російського народу", - сказав Путін.

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