"Консерва" свіжа: на Сумщині продають повітря

Гроші від продажів підуть на розвиток музею / Facebook

Жителі села Верхня Сироватка в Сумській області придумали оригінальний заробіток. Вони почали продавати незвичайні сувеніри - повітря Батьківщини. У консервних банках закатане повітря села.

Про це написав місцевий активіст Роман Голуб в Facebook.

Вартість однієї банки з повітрям 40 грн. А термін придатності "консерви" - до 2222.

"Сувенір для родичів, що живуть далеко від рідного дому", - написав активіст.

Таким чином місцеві жителі вирішили розвивати туризм. Всі виручені кошти підуть на розвиток музейної кімнати Vерижиця в громаді Верхня Сироватка.

Нагадаємо, раніше на Черкащині продали пам'ятник Леніну. Статуя вождю світового пролетаріату пішла з молотка за 311 тисяч гривень. Її купила мешканка Луганщини. Гроші пішли на розвиток Звенигородки.