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Ідолище погане: на Херсонщині окупанти встановили пам'ятник Леніну

18 квітня 2022, 15:55

На знімках видно, що біля будівлі колишньої райдержадміністрації Генічеська вже встановили ноги радянського діяча Леніна, а поруч знаходиться його бюст.

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На Херсонщині окупанти встановили пам'ятник Леніну / Facebook

Російські окупанти в тимчасово окупованому Генічеську (Херсон) встановили пам'ятник першому радянському диктатору і засновнику СРСР Володимиру Леніну (справжнє прізвище – Ульянов). Відповідне фото опублікував місцевий колаборант, якого агресори призначили керувати місцевою "міліцією" Геннадій Малюков.

"Генічеськ - установка пам'ятника Леніну в. і." - прокоментував він знімки.

Через деякий час пам'ятник радянському диктатору був остаточно змонтований.

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Нагадаємо, минулої неділі, 10 квітня, у Херсоні окупанти розігнали мирний мітинг городян, присвячений жертвам російської агресії.

Про це у Facebook повідомив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

"Сьогодні в Херсоні біля ККЗ Ювілейний пройшов мирний мітинг, присвячений пам'яті жертв російської агресії. Очікувано, окупанти його розігнали", - зазначив він.

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Автор: Єгор Бунін
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новини Херсона пам'ятник Леніну новини України
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