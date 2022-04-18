Ідолище погане: на Херсонщині окупанти встановили пам'ятник Леніну

На знімках видно, що біля будівлі колишньої райдержадміністрації Генічеська вже встановили ноги радянського діяча Леніна, а поруч знаходиться його бюст.
Російські окупанти в тимчасово окупованому Генічеську (Херсон) встановили пам'ятник першому радянському диктатору і засновнику СРСР Володимиру Леніну (справжнє прізвище – Ульянов). Відповідне фото опублікував місцевий колаборант, якого агресори призначили керувати місцевою "міліцією" Геннадій Малюков.
"Генічеськ - установка пам'ятника Леніну в. і." - прокоментував він знімки.
Через деякий час пам'ятник радянському диктатору був остаточно змонтований.
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Нагадаємо, минулої неділі, 10 квітня, у Херсоні окупанти розігнали мирний мітинг городян, присвячений жертвам російської агресії.
Про це у Facebook повідомив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.
"Сьогодні в Херсоні біля ККЗ Ювілейний пройшов мирний мітинг, присвячений пам'яті жертв російської агресії. Очікувано, окупанти його розігнали", - зазначив він.
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