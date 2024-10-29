Коли у Києві розпочинається опалювальний сезон: Кличко назвав дату

Мер Києва оголосив про старт опалювального сезону для житлових будинків.

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У Києві розпочинається опалювальний сезон для житлового фонду / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНІАН

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Коли у Києві почнеться опалювальний сезон

Як довго підключатимуть київські квартири до теплопостачання

Опалювальний сезон для житлового фонду розпочнеться в столиці з 30 жовтня. Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

За його словами, житлові будинки розпочнуть підключати до тепла із середи, 30 жовтня, оскільки прогнозується пониження температури повітря.

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"Зважаючи на погодні умови та прогнози синоптиків про значне пониження температури, середньодобова якої протягом трьох днів буде нижчою +8 градусів, житлові будинки розпочнемо підключати до тепла із середи, 30 жовтня", - написав він.

За його словами, для повноцінного розгортання централізованої системи теплопостачання Києва - однієї з найбільших у Європі, за технологією, необхідно близько 7 днів.

Опалювальний сезон розпочався вже й в інших містах України. Наприклад, у Львові ще з 28 жовтня розпочався запуск системи, повідомляє Львівтеплоенерго.

"Зважаючи на поступове зниження температури, ми розпочинаємо подачу тепла до житлових будинків та установ міста. Подача опалення буде здійснюватися поступово для забезпечення стабільного та рівномірного тепла у всіх будинках, які ми обслуговуємо.", – йдеться у повідомлені.

Чи буде світло та опалення в українських домівках взимку - останні новини

Нагадаємо, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко повідомляв, якщо через ворожі атаки взимку буде відключено будь-яку АЕС, то українці будуть зі світлом лише 4 години на добу. За найгіршого сценарію, протягом двох днів світло можуть вмикати лише на 2 години.

Як раніше писав Главред, експерти, опитані Моніторинговою місією ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ), прогнозують, що взимку відключення електроенергії можуть тривати від 4 до 18 годин на добу. Керівниця моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Даніель Белл зазначила, що наслідки атак будуть довготривалими та вимагатимуть комплексного підходу для відновлення критичної інфраструктури і притягнення винних до відповідальності.

За оцінками ООН, без аварійного електропостачання мільйони мешканців можуть залишитися без тепла.

Водночас в "Енергоатомі" мають оптимістичні прогнози. За словами керівника підприємства Петра Котіна, усі українські потужності працюють без перебоїв.

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