Клієнти Приватбанку скаржаться на раптове блокування рахунків: що сталось

Приватбанк пояснив, як діяти у таких ситуаціях, і назвав причини.

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Приватбанк масово блокує рахунки клієнтів / Колаж Главреда, фото УНІАН

Клієнти Приватбанку скаржаться на блокування фінустановою їхніх банківських рахунків, зокрема через "нетипові транзакції", йдеться на Мінфіні.

Одна з клієнток поділилась, що її спершу обмежили у додатку "Приват24" через "нетипову транзакцію", оскільки у банка були відсутні документи про походження коштів.

Водночас сама жінка зазначила, що вчасно актуалізувала свої дані, а ніяких інших повідомлень Приватбанк їй не надсилав.

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"Крім того, у мене застрягла велика сума власних коштів у банку, яку я навіть вивести не можу. Я сказала співробітнику, що усі документи підтвердження можу надати і пройти будь-яку верифікацію. Також заблокували карту моєї невістки без можливості розблокування через те, що я їй нібито перерахувала 50 тисяч гривень. Для нас це шок", - розповіла клієнтка.

На це ж поскаржилась інша клієнтка банку. Вона написала, що потрапила під фінмоніторинг й надала усі необхідні документи. Втім, невдовзі її "викинуло" з "Приват24" через нібито блокування.

Серед останніх відгуків на "Мінфіні" також скарга на "утримання банком платежу 8500 грн". Клієнт поскаржився на блокування картки після продажу криптовалюти. На що у Приватбанку йому порадили звернутися до поліції - там підтвердили, що проти клієнта не відкрито жодних кримінальних справ.

Згодом у банку відповіли, що поліція має провести розслідування на факт шахрайства. Чоловіку довелося писати скаргу в НБУ і надавати банку витяг з реєстру МВС, однак, за його словами, рахунки вже як півроку заблоковано.

Що кажуть у Приватбанку

У Приватбанку наголосили, що працюють виключно в рамках чинного законодавства та нормативно-правовими актами НБУ, що регулюють відносини в сфері банківської діяльності.

"Банк як суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний вживати заходів, покликаних запобігати та протидіяти легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом; фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення", - йдеться в одній з відповідей банку.

При розірванні ділових відношень надається можливість переказу залишків до іншого банку.

Для перерахування коштів на рахунках, клієнту або його представнику необхідно звернутись до будь-якого відділення банку, маючи при собі:

реквізити рахунку, відкритого в іншому банку на ім’я клієнта;

документи, що підтверджують повноваження розпоряджатись рахунками;

документи, що посвідчують особу;

документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та містить реєстраційний номер облікової картки платника податків України;

заяву про перерахування залишків коштів.

Як писав Главред, в Україні громадянам виплатять кілька тисяч допомоги. Підтримку нададуть тим громадянам України, які мають статус вдови/вдівця, набутий після 24 лютого 2022 року, дитину молодше 13 років або особу старше 65 років. Також причиною для допомоги може стати наявність прописки або стауса ВПО на території деокупованої Херсонської області.

Крім того, у Нацбанку пояснили, як правильно поповнювати карти. Стверджується, що банківські термінали в Україні не беруть частини купюр. Наприклад, проблеми можуть бути з новими, лише випущеними банкнотами.

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