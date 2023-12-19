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Деякі українці можуть отримати 4500 грн: кому виплатять допомогу

Єлизавета Бельмас
19 грудня 2023, 13:02
В Україні громадянам виплатять кілька тисяч допомоги. Хто отримає - розповість Главред.
Деякі українці можуть отримати 4500 грн: кому виплатять допомогу
Деякі українці можуть отримати 4500 грн / колаж: Главред, фото: УНІАН

Фонд Cash for Refuges виплатить громадянам України допомогу в розмірі 4415 грн. Про це повідомили у благодійному фонді Дукат. Главред розповість, хто зможе отримати допомогу ка банківский рахунок.

Хто отримає допомогу

Нарахування грошової допомоги, за словами благодійного фонду, буде надаватися тим, хто зіткнувся з важкими обставинами через військові дії.

Підтримку нададуть тим громадянам України, які мають статус вдови/вдівця, набутий після 24 лютого 2022 року, дитину молодше 13 років або особу старше 65 років. Також причиною для допомоги може стати наявність прописки або стауса ВПО на території деокупованої Херсонської області.

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Що потрібно для оформлення допомоги

Для того, щоб пройти реєстрацію у волонтерів фонду, буде необхідно надати деякі документи.

Список документів:

  • паспорт з випискою про місце проживання
  • ідентифікаційний код
  • свідоцтво про шлюб
  • свідоцтво про смерть чоловіка
  • свідоцтво про народження дитини
  • номер картки ПриватБанк або рахунку іншого банку
  • довідка ВПО
  • документ про інвалідність

Виплати українцям

Нагадаємо, українські громадяни, які досягли пенсійного віку, але не мають права на пенсію через відсутність необхідного страхового-трудового стажу, можуть отримувати тимчасову допомогу (соціальну пенсію) - згідно із законодавством.

Також, в Україні з 1 січня 2024 року для виходу на пенсію у віці 60 років буде потрібно 31 рік страхового стажу. Щороку вимоги до трудового стажу зростають на 12 місяців. Як вважають експерти, такі норми повинні підштовхувати українців до офіційного працевлаштування.

Крім іншого, українським пенсіонерам можуть припинити нараховувати виплати. Однак не всім – тільки тим, хто отримує пенсію на картку, але потім довго не знімають з неї гроші або не здійснюють інші операції.

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