Китай має до них доступ: 'Флеш' попередив про загрозу деяких пристроїв в Україні

Він рекомендував держструктурам, відомствам та критично важливим установам відключити системи резервного електроживлення від постійного інтернет-з’єднання.

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Китай може дистанційно керувати частиною електрообладнання в Україні / Колаж: Головред, фото: wikipedia, скріншот з відео

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"Флеш" попередив про ризики китайських резервних систем

Держустановам радять від’єднати обладнання від інтернету

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Державні установи в Україні мають переглянути підходи до використання резервних систем електроживлення, які працюють через інтернет. Про це заявив радник міністра оборони України, фахівець із радіотехнологій Сергій Бескрестнов (Флеш), звернувши увагу на ризики, пов’язані з віддаленим доступом виробників до обладнання.

Яку проблему він підняв

Бескрестнов повідомив, що більшість сучасних систем безперебійного живлення для житлових і комерційних об’єктів виробляються в Китаї. Він оприлюднив застереження щодо можливостей виробників керувати такими пристроями, якщо вони мають постійне підключення до мережі.

"Китайські виробники мають віддалений доступ до всіх пристроїв, які підключені до Інтернету. Власник доступу може віддалено відключити систему електроживлення, а може вивести її з ладу", - наголосив фахівець із радіотехнологій.

Які заходи вже діють у секторі оборони

За словами Бескрестнова, в українській армії питання безпеки таких систем було врегульоване раніше - відповідні обмеження запровадили за його ініціативою. Публічно він вирішив підняти тему лише після стабілізації ситуації з електропостачанням у країні.

Що він радить державним установам

Радник міністра оборони звернувся до державних структур, відомств та критично важливих установ із рекомендацією відмовитися від постійного підключення резервних систем живлення до інтернету.

У своєму повідомленні він наголосив: "Я б настійливо рекомендував відключити системи резервного електроживлення державних структур, відомств від постійного зв'язку з Інтернетом. Інакше ви ризикуєте зіткнутися з проблемами в найневідповідніший момент".

Сергій Бескрестнов "Флеш" / Інфографіка: Главред

Про що раніше попереджав "Флеш" - новини за темою

Як писав раніше Главред, російські окупаційні війська намагаються скопіювати тактику українських ударів по логістиці. За словами "Флеша", ворог почав бити дронами по трасі, яка сполучає Суми і Харків.

Нагадаємо, країна-агресор Росія працює над власним аналогом Starlink - проєктом "Бюро 1440", який передбачає запуск супутників "Рассвет" для швидкісної передачі даних на низькій орбіті.

Радник міністра оборони зазначив, що наразі на орбіті вже перебувають перші 16 супутників, однак для стабільної роботи системи росіянам потрібно запустити щонайменше 200–250 апаратів.

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Про персону: Бескрестнов Сергій "Флеш" Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв'язок". Також навчався у різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він займав керівні посади у компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій". З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував та навчав різні військові підрозділи й силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Нині він розробляє засоби малого РЕБ та вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

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