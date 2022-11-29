Київ вперше з 23 листопада перейшов на стабілізаційні відключення: у ДТЕК сказали, які графіки діють

Київ вперше з 23 листопада перейшов на стабілізаційні відключення/ УНИАН

У ДТЕК заявили, що Київ від сьогодні, 29 листопада, вперше з моменту масованої ракетної атаки російських окупантів на Україну 23 листопада переходить на стабілізаційні відключення світла.

Про це йдеться у повідомленні компанії у Telegram. Відключення повинні тривати не більше 4 годин за раз.

"Сьогодні (29 листопада – ред.) за розпорядженням держкомпанії НЕК "Укренерго" застосовуються стабілізаційні відключення електроенергії. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб відключення тривали не більше 4 годин для кожної групи споживачів", – йдеться у повідомленні.

Графіки стабілізаційних відключень можна подивитися за посиланням.

Відключення світла в Україні

У Forbes розповіли про три сценарії уряду України щодо дій на випадок блекаута. Вони передбачають варіанти дій на випадок, якщо електроживлення зникне на період від 12 годин до 7 діб. Розвиток цих сценаріїв залежить від того, по яких об'єктах будуть бити російські окупанти.

Мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що відключення світла у столиці Україні можуть тривати аж до весни 2023 року. Через холодні температури люди можуть використовувати більше теплонагрівальних приладів, що у свою чергу збільшить навантаження на мережу.

Раніше українців попередили, що ракетних ударів з боку окупантів можна очікувати будь-якої хвилини, тому потрібно бути максимально готовими до них. Громадянам України назвали 8 основних кроків, які варто зробити, щоб бути готовими до такого повороту подій.

Читайте також: