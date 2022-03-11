"Київ в облозі": в Офісі президента розповіли про ситуацію в столиці

Михайло Подоляк / УНІАН

Російські війська взяли Київ в облогу, але столиця України готова до оборони. Керівництво країни теж залишається на своїх місцях.

Про це повідомляє радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в Twitter.

"Києва. Місто в облозі. Місто готове битися. Оборона продумана. Поставки налагоджені. Хлопці на блокпостах заряджені, зосереджені і професійні. Політичне керівництво країни в повному складі на робочих місцях в столиці України", - зазначив він.

Як повідомляв Главред, по Баришівці в Броварському районі Київської області України російські окупанти завдали ракетний удар.

За попередньою інформацією Київської ОДА, загарбники вдарили ракетою "Іскандер". Пошкоджено повністю 60-квартирний будинок, чотири багатоквартирних будинки та 10 приватних будинків пошкоджено частково.

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