"Київ в облозі": в Офісі президента розповіли про ситуацію в столиці

Хлопці на блокпостах заряджені, зосереджені і професійні, повідомив Подоляк.
Російські війська взяли Київ в облогу, але столиця України готова до оборони. Керівництво країни теж залишається на своїх місцях.
Про це повідомляє радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в Twitter.
"Києва. Місто в облозі. Місто готове битися. Оборона продумана. Поставки налагоджені. Хлопці на блокпостах заряджені, зосереджені і професійні. Політичне керівництво країни в повному складі на робочих місцях в столиці України", - зазначив він.
Як повідомляв Главред, по Баришівці в Броварському районі Київської області України російські окупанти завдали ракетний удар.
За попередньою інформацією Київської ОДА, загарбники вдарили ракетою "Іскандер". Пошкоджено повністю 60-квартирний будинок, чотири багатоквартирних будинки та 10 приватних будинків пошкоджено частково.
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