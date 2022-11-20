Як в Україні відключатимуть світло 20 листопада - відповідь Укренерго

20 листопада застосовуватимуться планові відключення світла / Фото ua.depositphotos.com

У неділю, 20 листопада, у всіх регіонах України з 8:00 до 24:00 будуть застосовуватися планові відключення світла.

Як повідомили в Укренерго, додаткові аварійні відключення електроенергії не прогнозуються.

У компанії пояснили, що 19 листопада вдалося дещо пом'якшити обмеження споживання, і пообіцяли продовжити роботу з повернення світла.

"Це складно, часом довше, ніж ми очікували, але ми знаходимо рішення, загоюємо й тримаємо баланс в енергосистемі", - зазначили фахівці.

Водночас додали, що українці поточної зими повинні проявити витримку і мужність. Адже це дозволить протистояти ворогові на енергетичному фронті.

Раніше в Укренерго попередили, що через масовані атаки окупантів на українську енергосистему вимикання світла можуть бути тривалими.

"Ми намагаємося зараз стабілізувати ситуацію. Готуватися, як відомо, треба завжди до найгіршого. Ми розуміємо, що ворог взагалі хоче знищити нашу енергосистему, викликати тривалі відключення. Ми працюємо над тим, щоб не дати йому це зробити", – заявив 18 листопада голова правління Укренерго Володимир Кудрицький.

Нардеп, голова парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус прогнозував, що якщо взимку сильні морози співпадуть з російськими ракетними атаками на українську інфраструктуру, то електроенергію можуть відключати на 10-12 годинв. Але енергетики працюють над тим, щоб відключення світла становило всього по кілька годин вранці та ввечері.

Інші новини: