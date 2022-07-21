З України не випустили 31-річного "пенсіонера": чоловік намагався підкупити прикордонників рублями

Українець намагався втекти з України з підробленими документами / Держприкордонслужба

Українські прикордонники не випустили з України "пенсіонера з інвалідністю". Причиною відмови є те, що "пенсіонеру" всього 31 рік, а його посвідчення та довідки є фіктивними. Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

Виїхати з країни намагався 31-річний харків'янин.

"31-річний харків’янин прямував на виїзд з України легковим автомобілем через пункт пропуску "Малий Березний". Разом з паспортним документом він пред’явив на контроль пенсійне посвідчення та довідку МСЕК, які начебто посвідчували його інвалідність. Під час перевірки наданих документів прикордонники встановили, що вони містять ознаки підробки. У ході бесіди чоловік зізнався, що дістав їх у незаконний спосіб", - йдеться у повідомленні.

Харків'янин спробував підкупити прикордонників різною валютою, серед купюр були і російські рублі.

На місце події прибули правоохоронці і відкрили три кримінальні провадження за статтями:

"Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі",

"Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів",

"Ухилення від призову за мобілізацією".

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Раніше співробітники української прикордонної служби, проводячи чергову перевірку міжнародного пасажирського поїзда сполученням "Чоп - Чьєрна-над-Тісоу" виявили військовозобов'язаного чоловіка, який намагався вчинити втечу до Словаччини.

До того, на кордоні з Молдовою в пункті пропуску Росошани чоловік призовного віку заліз у бебі-бокс, щоб у коробці виїхати з України за кордон. Але не досяг успіху і його виявили прикордонники.

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