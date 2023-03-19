УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Історик назвав політика Росії, який погодився б звільнити народи від панування Москви

19 березня 2023, 04:40
Росіяни можуть вилікуватися від хвороби імперіалізму тільки тоді, коли їхні землі окупують, або вони самі отримають суб'єктність, вважає Володимир В'ятрович.
В'ятрович, Каспаров
Каспаров міг би стати політиком, який дав би шанс народам РФ на незалежність - В'ятрович / Колаж УНІАН, Главред

Російський опозиціонер Гаррі Каспаров міг би дати шанс кожному народу Росії оголосити про свій суверенітет і незалежність. Однак він навряд чи зможе повернутися в країну в якості впливового політика і публічно заявити про подібні наміри. Росіянам слід вилікуватися від імперіалістичної хвороби, в чому допоможуть їм або окупаційні адміністрації, або ініціативи з боку поневолених народів. Про це заявив український історик, колишній голова Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.

У чаті на Главреде він розповів про те, що Росії потрібен політик, який дав би всім поневоленим народам шанс побудувати свої суверенні і незалежні держави.

На думку історика, таким політиком міг би стати Гаррі Каспаров, проте у нього мало шансів отримати серйозний вплив в країні.

відео дня

"Наприклад, Гаррі Каспаров – він готовий говорити про незалежність поневолених народів Росії. Але я не уявляю його повернення в Росію в якості впливового політика, а, тим більше, політика, який зможе в Росії все це публічно оголосити. Очевидно, що в нього немає жодних шансів", - вважає В'ятрович.

Як вважає він, росіяни самі повинні проявляти ініціативу в даному напрямку і вилікуватися від імперіалістичної хвороби. Лікуванням може стати поява окупаційних адміністрацій, які представлятимуть держави-переможці Росії, або бажання самих поневолених народів отримати свою суб'єктність.

"Тож ініціатива має походити не від росіян, які нездатні позбутися імперіалістичної хвороби. Російське суспільство безнадійно хворе. Єдине лікування, яке може подіяти – стороннє лікування: або з боку держав, які переможуть Росію і встановлять відповідні окупаційні адміністрації, або з боку поневолених народів, які здобудуть власну суб’єктність під час переформатування Росії", - пояснив В'ятрович.

Також він додав, що таким політикам в Росії, як Олексій Навальний, поки не вдалося вилікуватися від російського імперіалізму.

"Тому ж Каспарову дає шанс на персональному рівні вилікуватися від імперіалізму неперебування в російському середовищі. Він за кілька років отримав карантин, достатній для того, щоб позбутися імперіалізму. Іншим російським політикам, тому же Навальному, ще далеко до того, щоб одужати і вилікуватися від російського імперіалізму", - підкреслив Володимир В'ятрович.

Криза в Росії і розпад держави

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк раніше зробив заяву про те, що ситуація всередині Росії загострюється. Посилюється конфлікт між Міноборони окупантів і ватажком бойовиків Вагнера Пригожиним. Згідно з прогнозом Подоляка, на країну-агресора РФ вже найближмичи місяцями очікує серйозне внутрішнє протистояння.

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що розпад Росії вже почався. На думку чиновника, тепер потрібно не допустити поширення ядерної зброї. Крім того, як вважає Данілов, в РФ є люди, які готові до повалення Путіна.

Колишній голова Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович сказав, що ймовірність розпаду Росії дійсно стала високою. Українці показали поневоленим РФ народам, що російську державу можна побороти.

Дивіться чат на Главреді з Володимиром В'ятровичем

Війна Росії проти України:

Гаррі Каспаров Володимир В'ятрович війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

05:30

"Диктатори добре не закінчують": політик із США спрогнозував кінець для Путіна

04:40

Історик назвав політика Росії, який погодився б звільнити народи від панування МосквиВідео

03:40

Одягнуть кайданки: юрист з РФ розкрив сценарій арешту Путіна

03:05

"Хочуть, щоб усі жили у лайні": історик назвав причину ненависті росіян до українцівВідео

02:18

Чи можна дарувати гортензії дівчині та які любовні неприємності принесе синя квітка

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

00:12

"Демонстрація безсилля": В'ятрович оцінив ймовірність перевороту в РФ після звільнення КримуВідео

18 березня, субота
23:16

Джеджула виправдався за слова про сина

23:08

У Крим прибув не Путін, а його двійник: експерти вказали на викриваючі деталіВідео

22:18

Марк Фейгін. Суд у Гаазі взяв Путіна за дупуВідеоблоги

Реклама
22:11

Є постраждалі: під Москвою загорівся один з найбільших хімзаводівВідео

21:44

Навіщо 19 березня потрібно обов'язково мити підлогу "унікальною" водою: прикмети і заборониВідео

21:41

Україна ввела санкції проти більше ніж 400 осіб та компаній - ЗеленськийВідео

21:36

Чи будуть в Україні видавати повістки шляхом "Дії": у Міноборони пояснили ситуаціюВідео

21:17

"Кілька прильотів буде": чорна відьма прогнозує потужні вибухи в МосквіВідео

20:41

Армія України піде в контрнаступ, щоб вибити війська РФ за кордони 1991 року - спікер ЗСУВідео

20:27

"Путін" помазав на престол": син Кадирова може стати його наступником-політтехнологВідео

20:10

3 найсуворіших заборони 20 березня, які можуть нашкодити всій родині: прикметиВідео

19:41

Пригожин і Кадиров можуть стати загрозою владі Путіна - зовнішня розвідка ЕстоніїВідео

19:29

Лайфхак, який всіх здивує: навіщо досвідчені господині кидають лимон у воду для варіння яєцьВідео

18:57

"Відкиньте владу Москви": Епіфаній пояснив, хто з братії зможе залишитися в Лаврі

Реклама
18:36

Чому покарати Росію за геноцид українців буде непростоПогляд

18:30

У Росії заклянчили перемовини і поскаржилися, що Україна і Захід ставлять Москву "на місце"Відео

18:08

Як виглядати стильно в 40 років: 6 розумних модних трюків, щоб стати цікавою і виразити себе

18:05

Недобиті земляки Путіна влаштували бунт під Авдіївкою і відмовилися йти в наступВідео

18:01

Електрокабель чіпляли на статеві органи: в ООН розповіли про тортури українських полонених окупантамиВідео

17:25

Україна показала, що Москву можна побороти: В'ятрович оцінив сценарій розпаду РосіїВідео

17:25

Що ви побачили першим: тест по картинці розповість про ваші найкращі рисиВідео

17:05

Астролог назвала дату "переможної події" для УкраїниВідео

17:05

Україна не пішла на ультиматум РФ: "зернову угоду" продовжили на чотири місяці

17:02

Син Софії Ротару повідомив про горе у сім'ї

16:51

Шольц жорстко осадив Путіна після видачі ордера на його арештВідео

16:50

Три місця, де не можна вішати дзеркало - приверне в будинок біду і негоди

16:37

Різні погляди на війну: Джеджула припинив спілкування з сином від ДімопулосВідео

16:18

Нехай чемно поводиться і їде до України: Піонтковський розніс Сі Цзіньпіна і дав пораду КиєвуВідео

16:15

Російському фігуристу Костомарову знову ампутували кінцівки

16:06

Як очистити електрочайник від накипу за лічені хвилини: досвідчені господині поділилися секретомВідео

16:01

У річницю анексії Путін приїхав до КримуВідео

15:51

Зеленський ввів санкції проти Асада і сотень спільників окупантів РФ

15:34

"Формула "можемо повторити" – це їхня смерть": В'ятрович розповів, що поховає режим Путіна

14:55

Путін від Гааги не піде, підозра вже увійшла в історію - головний прокурор МКСВідео

Реклама
14:45

Як найкраще садити огірки: несподіваний секрет здивує небаченим урожаєм

14:38

Гороскоп Таро на тиждень 20-26 березня: Близнюкам - вирішення проблем, Ракам - нестримні вечіркиВідео

14:30

З Росії не знімуть санкції без видачі Путіна Гаазі — NYT

14:23

"Йому вже шукають наступника": ордер на арешт Путіна змінив настрої у Кремлі – ГУРВідео

14:00

Назаров розсекретив, на чиєму боці Нагієв

13:56

Навіщо класти чайні пакетики в унітаз: прибере одразу 3 найпоширеніші проблеми

13:53

"Особиста нагорода - ордер на арешт": у Зеленського потролили Путіна за провали у війні

13:44

Прекрасна і небезпечна: чому не можна садити гортензію біля будинку

13:28

Привиділися десятки "іноземних нацистів-найманців": окупанти безглуздо виправдали удар по ЗапоріжжюВідео

13:20

Гороскоп на тиждень 20-26 березня 2023: Близнюкам - веселі старти, Тельцям - хороші грошіВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Мода та краса
Гарний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіски
Персони
Путін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир Зеленський
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиРецепти на Великдень 2023
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти