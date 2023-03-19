Історик назвав політика Росії, який погодився б звільнити народи від панування Москви

Росіяни можуть вилікуватися від хвороби імперіалізму тільки тоді, коли їхні землі окупують, або вони самі отримають суб'єктність, вважає Володимир В'ятрович.

Каспаров міг би стати політиком, який дав би шанс народам РФ на незалежність - В'ятрович / Колаж УНІАН, Главред

Російський опозиціонер Гаррі Каспаров міг би дати шанс кожному народу Росії оголосити про свій суверенітет і незалежність. Однак він навряд чи зможе повернутися в країну в якості впливового політика і публічно заявити про подібні наміри. Росіянам слід вилікуватися від імперіалістичної хвороби, в чому допоможуть їм або окупаційні адміністрації, або ініціативи з боку поневолених народів. Про це заявив український історик, колишній голова Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.

У чаті на Главреде він розповів про те, що Росії потрібен політик, який дав би всім поневоленим народам шанс побудувати свої суверенні і незалежні держави.

На думку історика, таким політиком міг би стати Гаррі Каспаров, проте у нього мало шансів отримати серйозний вплив в країні.

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"Наприклад, Гаррі Каспаров – він готовий говорити про незалежність поневолених народів Росії. Але я не уявляю його повернення в Росію в якості впливового політика, а, тим більше, політика, який зможе в Росії все це публічно оголосити. Очевидно, що в нього немає жодних шансів", - вважає В'ятрович.

Як вважає він, росіяни самі повинні проявляти ініціативу в даному напрямку і вилікуватися від імперіалістичної хвороби. Лікуванням може стати поява окупаційних адміністрацій, які представлятимуть держави-переможці Росії, або бажання самих поневолених народів отримати свою суб'єктність.

"Тож ініціатива має походити не від росіян, які нездатні позбутися імперіалістичної хвороби. Російське суспільство безнадійно хворе. Єдине лікування, яке може подіяти – стороннє лікування: або з боку держав, які переможуть Росію і встановлять відповідні окупаційні адміністрації, або з боку поневолених народів, які здобудуть власну суб’єктність під час переформатування Росії", - пояснив В'ятрович.

Також він додав, що таким політикам в Росії, як Олексій Навальний, поки не вдалося вилікуватися від російського імперіалізму.

"Тому ж Каспарову дає шанс на персональному рівні вилікуватися від імперіалізму неперебування в російському середовищі. Він за кілька років отримав карантин, достатній для того, щоб позбутися імперіалізму. Іншим російським політикам, тому же Навальному, ще далеко до того, щоб одужати і вилікуватися від російського імперіалізму", - підкреслив Володимир В'ятрович.

Криза в Росії і розпад держави

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк раніше зробив заяву про те, що ситуація всередині Росії загострюється. Посилюється конфлікт між Міноборони окупантів і ватажком бойовиків Вагнера Пригожиним. Згідно з прогнозом Подоляка, на країну-агресора РФ вже найближмичи місяцями очікує серйозне внутрішнє протистояння.

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що розпад Росії вже почався. На думку чиновника, тепер потрібно не допустити поширення ядерної зброї. Крім того, як вважає Данілов, в РФ є люди, які готові до повалення Путіна.

Колишній голова Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович сказав, що ймовірність розпаду Росії дійсно стала високою. Українці показали поневоленим РФ народам, що російську державу можна побороти.

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Війна Росії проти України: