Іскромсав сокирою: під Дніпром чоловіка жорстоко вбив матір п'ятьох дітей

Під Дніпром чоловіка жорстоко вбив матір п'ятьох дітей / УНІАН

Верховний суд України виніс вирок чоловікові, який в одному з сіл на Дніпропетровщині топорищем забив до смерті свою співмешканку (яка народила і виховувала п'ятьох дітей). Про це повідомляють представники Офісу генпрокурора.

Касаційний кримінальний суд у складі Верховного суду залишив без змін судові рішення щодо жителя одного з сіл Дніпропетровської області. Його засудили за умисне вбивство двох осіб (стаття 115 Кримінального кодексу України).

"Прокурором доведено, що ввечері 25 березня 2020 року чоловік, перебуваючи поблизу дитячого майданчика в селі Китайгородка, після сварки зі своєю співмешканкою та її вітчимом, забив їх до смерті дерев'яним топорищем, залишивши без матері п'ятьох неповнолітніх дітей", — повідомили представники Генпрокуратури.

Крім того, Верховний Суд погодився, що покарання у вигляді довічного позбавлення волі є справедливим заходом для обвинуваченого.

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Нагадаємо, раніше в місті Лозова (Харківська область) поліцейські знайшли тіло по-звірячому вбитої сокирою 63-річної жінки.

Одразу правоохоронці запідозрили раніше судимого за скоєння вбивства та крадіжки 36-річного чоловіка з міста Кропивницький.

Правоохоронці встановили його місцезнаходження та затримали у місті Куп'янську Харківської області. Зловмисник зізнався у вбивстві 63-річної жінки. За його словами, він випадково познайомився з потерпілою в Лозовій і жив у неї в квартирі кілька діб. Під час конфлікту він вдарив жінку сім разів сокирою по голові.