Цифра шокувальна: в РНБО спрогнозували пік хвилі коронавірусу

Медики будуть працювати в турборежимі.
Пік захворюваності коронавірусом в Україні дуже близько. Експерти прогнозують його на кінець жовтня-початок листопада і застерігають, що в цей час в лікарні можуть потрапити десятки тисяч українців.
А за словами секретаря РНБО Олексія Данилова, ця цифра може досягти куди більшого. Цілком ймовірно, що в Україні буде до 50 тисяч госпіталізованих на добу.
"Ми прогнозуємо пік пандемії на кінець цього місяця, це десь з 20-25-30 по 4-5 наступного місяця", - підкреслив Данилов.
Він додав, що це стане справжнім викликом для системи охорони здоров'я України і медиків чекає надзвичайне навантаження.
Як відомо, на початку жовтня секретар РНБО заявив, що Україна знаходиться в середині хвилі захворювань коронавірусною інфекцією.
Читайте такжеНевакциновані вчителі можуть працювати: Ляшко розкрив головний секретНагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко розповів про те, чи будуть усувати від роботи невакцинованих медиків. За його словами, в лікарнях так чи інакше повинні бути люди. Тим часом, він невпинно закликає українців вакцинуватися, адже тільки це, за його словами, може врятувати населення від страшної пандемії. Інший варіант - самоізоляція і повний локдаун, якого так сильно не хочуть українці.
Обов'язкова вакцинація в Україні: хто вже в списку
Міністерство охорони здоров'я України затвердило перелік професій, для яких вакцинація проти коронавірусу є обов'язковою.
Згідно з документом, обов'язковій вакцинації проти COVID-19 підлягають працівники:
- центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів;
- місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів;
- закладів вищої, післядипломної, професійної перед вищими, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.
- організацій та установ сфери управління центральних органів виконавчої влади;
- закладів надання соцпослуг, захисту прав дітей та центрів для реабілітації;
- установ і підприємств, що входять до переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.