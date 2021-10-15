Цифра шокувальна: в РНБО спрогнозували пік хвилі коронавірусу

Пандемія на порозі / Reuters

Пік захворюваності коронавірусом в Україні дуже близько. Експерти прогнозують його на кінець жовтня-початок листопада і застерігають, що в цей час в лікарні можуть потрапити десятки тисяч українців.

А за словами секретаря РНБО Олексія Данилова, ця цифра може досягти куди більшого. Цілком ймовірно, що в Україні буде до 50 тисяч госпіталізованих на добу.

"Ми прогнозуємо пік пандемії на кінець цього місяця, це десь з 20-25-30 по 4-5 наступного місяця", - підкреслив Данилов.

Він додав, що це стане справжнім викликом для системи охорони здоров'я України і медиків чекає надзвичайне навантаження.

Як відомо, на початку жовтня секретар РНБО заявив, що Україна знаходиться в середині хвилі захворювань коронавірусною інфекцією.

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Читайте такжеНевакциновані вчителі можуть працювати: Ляшко розкрив головний секретНагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко розповів про те, чи будуть усувати від роботи невакцинованих медиків. За його словами, в лікарнях так чи інакше повинні бути люди. Тим часом, він невпинно закликає українців вакцинуватися, адже тільки це, за його словами, може врятувати населення від страшної пандемії. Інший варіант - самоізоляція і повний локдаун, якого так сильно не хочуть українці.

Обов'язкова вакцинація в Україні: хто вже в списку

Міністерство охорони здоров'я України затвердило перелік професій, для яких вакцинація проти коронавірусу є обов'язковою.

Згідно з документом, обов'язковій вакцинації проти COVID-19 підлягають працівники: