'Інцидент небажаний': експерт - про нові поломки на Південноукраїнській АЕС

Ситуація з допоміжним обладнанням будь-якої АЕС, зокрема Південноукраїнської, вкрай небажана - особливо в зимовий період, висловився в інтерв'ю Главреду директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.
Він підкреслив, що втрата потужності атомних енергоблоків тільки збільшує години відключення світла для звичайних споживачів.
"Чесно кажучи, такі ситуації (подібні інциденти так і називають з точки зору МАГАТЕ), та подія або ситуація з допоміжним обладнанням вкрай небажана. Тому що коли ми втрачаємо потужність атомних енергоблоків, це означає автоматичне погіршення умов для споживачів. Знизилася потужність атомного енергоблока - додалося пару годин відключень", - зазначив він.відео дня
Харченко додав, що стабільна робота АЕС залежить, зокрема, від якості проведених ремонтів.
"І в період холодів, у період опалювального сезону, це буде пряма залежність. Тому від того, наскільки якісно проведені профілактичні ремонти, наскільки реально енергоблоки готові до стабільної, постійної роботи без якихось подій і ситуацій буде залежати, як ми з вами будемо отримувати електрику взимку", - сказав експерт.
Хто такий Олександр Харченко
Директор Центру досліджень енергетики. Експерт з питань енергетики. Публікує аналізи та прогнози розвитку ситуації в енергетичній сфері в низці провідних ЗМІ України.
Аварія на Південноукраїнській АЕС - важливе
4 вересня з'явилася інформація про нову подію на Південноукраїнській АЕС, внаслідок чого вийшов з ладу енергоблок потужністю 600 МВт. При цьому Енергоатом це спростовував.
Це не перший інцидент на ПАЕС. У липні низка українських ЗМІ та депутат Ярослав Железняк писали, що на Південноукраїнській АЕС за три дні згоріли три трансформатори струму, що призвело до масштабних відключень у низці областей, зокрема збільшило години вимкнення світла і в Києві. Тоді в "Енергоатомі" інформацію назвали брехнею та російською ІПСО.
Згідно з песимістичним прогнозом експерта Інституту енергетичних стратегій Юрія Корольчука, до зимового періоду вдасться відновити всього близько 2000 мегават потужності, а кількість робочих блоків АЕС буде 6-7. Якщо зима буде холодною - система опиниться в кризовій ситуації.
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