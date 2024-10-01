'Інцидент небажаний': експерт - про нові поломки на Південноукраїнській АЕС

Стабільна робота АЕС залежить, зокрема, від якості проведених ремонтів.

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Чи буде Україна зі світлом взимку? / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, УНІАН

Ситуація з допоміжним обладнанням будь-якої АЕС, зокрема Південноукраїнської, вкрай небажана - особливо в зимовий період, висловився в інтерв'ю Главреду директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Він підкреслив, що втрата потужності атомних енергоблоків тільки збільшує години відключення світла для звичайних споживачів.

"Чесно кажучи, такі ситуації (подібні інциденти так і називають з точки зору МАГАТЕ), та подія або ситуація з допоміжним обладнанням вкрай небажана. Тому що коли ми втрачаємо потужність атомних енергоблоків, це означає автоматичне погіршення умов для споживачів. Знизилася потужність атомного енергоблока - додалося пару годин відключень", - зазначив він. відео дня

Харченко додав, що стабільна робота АЕС залежить, зокрема, від якості проведених ремонтів.

"І в період холодів, у період опалювального сезону, це буде пряма залежність. Тому від того, наскільки якісно проведені профілактичні ремонти, наскільки реально енергоблоки готові до стабільної, постійної роботи без якихось подій і ситуацій буде залежати, як ми з вами будемо отримувати електрику взимку", - сказав експерт.

Хто такий Олександр Харченко Директор Центру досліджень енергетики. Експерт з питань енергетики. Публікує аналізи та прогнози розвитку ситуації в енергетичній сфері в низці провідних ЗМІ України.

Аварія на Південноукраїнській АЕС - важливе

4 вересня з'явилася інформація про нову подію на Південноукраїнській АЕС, внаслідок чого вийшов з ладу енергоблок потужністю 600 МВт. При цьому Енергоатом це спростовував.

Це не перший інцидент на ПАЕС. У липні низка українських ЗМІ та депутат Ярослав Железняк писали, що на Південноукраїнській АЕС за три дні згоріли три трансформатори струму, що призвело до масштабних відключень у низці областей, зокрема збільшило години вимкнення світла і в Києві. Тоді в "Енергоатомі" інформацію назвали брехнею та російською ІПСО.

Згідно з песимістичним прогнозом експерта Інституту енергетичних стратегій Юрія Корольчука, до зимового періоду вдасться відновити всього близько 2000 мегават потужності, а кількість робочих блоків АЕС буде 6-7. Якщо зима буде холодною - система опиниться в кризовій ситуації.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка Главреда

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