Український удар по базі РФ в Макіївці є ганьбою для Путіна - NYT

Потужний удар по базі РФ у захопленій Макіївці Донецької області, в результаті якого були знищені сотні окупантів, є особистим провалом Володимира Путіна.
Українська атака по базі РФ з мобілізованими в Макіївці може стати одним з найбільших провалів Путіна за 10 місяців війни в плані втрат, йдеться в матеріалі The New York Times.
Відзначається, що офіційно Міноборони РФ визнає загибель 63 військових, проте російські воєнкори і блогери кажуть, що втрати в рази більше.
Американські журналісти впевнені в тому, що за провал РФ в Макіївці провина лежить особисто на президентові РФ.
Підкреслюється, що "яструби" російського прошарку блогерів і воєнкорів не вірять офіційним заявам Міноборони. Вони говорять про сотні знищених і поранених. Також українська сторона говорить про близько 400 ліквідованих солдатів.
У матеріалі наголошується, що навіть найнижча кількість буде одним з найкривавіших епізодів війни для ЗС РФ. Це особиста помилка президента Путіна, який обіцяв виправити кричущі помилки і слабкості в армії.
Раніше повідомлялося про те, що в ніч з 31 на 1 січня практично під бій курантів було завдано удару по ПТУ в окупованій Макіївці Донецької області, де дислокувалися російські окупанти. Повідомлялося, нібито удар був нанесений HIMARSами.
Пізніше стало відомо, що будівлю місцевого професійно-технічного училища №19 було повністю знищено. Внаслідок удару знищенко 400 і були поранені 300 окупантів. У мережі повідомлялося, що в Макіївському ПТУ було більше однієї роти окупантів. Крім того, туди прийшли й інші загарбники відзначати Новий рік.
У Міністерстві оборони Росії тільки через 2 дні зізналися, що було завдано удару. Однак вони заявили, нібито в результаті удару по будівлі колишнього профтехучилища в окупованій Макіївці, в якому знаходилися мобілізовані солдати російської армії, загинули тільки 63 військових.
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